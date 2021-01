Gobierno negocia cinco vacunas contra el COVID-19, pero ninguna es inminente

Aún sin anuncios concretos, y sin acuerdos inminentes en puerta, el gobierno expondrá hoy en el Parlamento las negociaciones que lleva adelante para conseguir lo antes posible vacunas contra el COVID-19. ¿Cuál es el plan de inmunización? Esa es una de las preguntas, contenidas en siete ejes temáticos, que planteará como interrogantes el Frente Amplio este mediodía en la Comisión de Salud del Senado.

El ministro de Salud, Daniel Salinas concurrirá acompañado del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien llevará la voz cantante a la hora de informar a los legisladores de lo hecho hasta el momento.

Desde el Ejecutivo aseguran que la negociación no está cerrada con ningún proveedor, sino que hay gestiones constantes para intentar conseguir dosis de cinco vacunas. Estas son las que reúnen las mejores condiciones en cuanto a tres elementos que para el presidente, Luis Lacalle Pou, son fundamentales: eficacia, disponibilidad, y tiempo de llegada. Si bien se han mantenido conversaciones con varios laboratorios y estados proveedores, hoy solo son cinco las que concentran la atención y los esfuerzos.

Ante distintas informaciones que han circulado estos días, en el gobierno insisten en que “no hay nada cerrado”, ni con Pfizer-Biontech ni con ningún otro laboratorio. La confidencialidad en esta etapa es clave para lograr la concreción de los acuerdos, repiten. En tanto, fuentes de la industria dijeron a El País que avanzan las conversaciones para obtener dosis de la vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford en conjunto con AstraZeneca. Esta sería una de esas cinco opciones firmes del gobierno.

Desde la coalición de gobierno se maneja que la primera compra estará destinada al personal de la salud, para descomprimir la atención en hospitales, donde hay una tasa de contagios que ronda el 6%. En una primera etapa se adquirirían vacunas para inmunizar a alrededor de 21.000 médicos, 64.000 funcionarios de la salud y 8.000 empleados de residenciales y cuidadores. En todos los casos, las vacunas requieren dos dosis por lo que se necesitaría el doble del total.

Explicaciones políticas.

En filas del Frente Amplio elaboraron una estrategia basada en siete capítulos para interrogar al ministro, en la que la vacunación aparece en el último lugar. El senador socialista y exministro de Salud, Daniel Olesker, dijo a El País que “la vacuna es uno de los siete puntos a plantear”. “Nosotros estamos preocupados por el plan frente a la pandemia y consideramos que en marzo hubo una estrategia, pero en agosto las cosas cambiaron”, aseguró.

Como eje de lo que cambió señaló la circulación del virus, que pasó a ser de tipo comunitario, y los informes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que según dijo fueron “bastante más duros” que las medidas adoptadas.

El primer capítulo que planteará el FA apunta a saber si existe un plan estratégico a corto y mediano plazo respecto a la pandemia, es decir, en el primer semestre del año. “¿Cómo se va a enfrentar la pandemia cuando venza el pequeño y tibio conjunto de medidas”?, preguntó Olesker. Para el FA es clave instrumentar en el primer semestre la renta básica, ya que si no “bajan a la pobreza miles de personas”.

El segundo punto se dirige a conocer la estrategia de contención en el primer nivel de atención. En tercer lugar se planteará el problema de los recursos humanos derivado del multiempleo, donde se propone cortar con esta práctica. ¿No habrá qué hacer algo ya sobre el multiempleo y definir que cada trabajador concentre sus horas en un solo centro?”, preguntó. Según dijo, es posible pensar en un diseño diferente de trabajo “con sustituciones” de cargo. Otro de los capítulos que se planteará está referido a los testeos, que según se entiende vienen en caída justo en el momento que la tasa de positividad crece. Sumado a eso, se planteará la necesidad de reforzar el seguimiento del hilo epidemiológico, por medio de la capacitación de trabajadores de otras áreas. En tanto, se pedirá aclarar cómo se enfocará ASSE en atender el aumento de casos de COVID-19.



El último punto son las vacunas, que para el FA debería generar respuestas hoy. Cuáles, cuántas y cuándo, son las tres interrogantes.



Coalición de gobierno.

Hoy a la hora 10:30, los legisladores de la coalición se reunirán para intercambiar sobre la comparecencia de Salinas y Delgado. El senador del Partido Nacional Amin Niffouri dijo a El País que está previsto que el gobierno brinde un “pantallazo general” sobre la pandemia y el plan adoptado.



El coordinador de la bancada del Partido Nacional en Diputados, Juan Martín Rodríguez, dijo a El País que lo principal es “escuchar” lo que tengan para decir las autoridades, que a su juicio “han actuado de forma muy responsable”.

El rol de Salinas y el respaldo de Cabildo Abierto

En el Ministerio de Salud Pública (MSP) es vox pópuli: el relacionamiento entre el ministro Daniel Salinas y Presidencia de la República no es el mejor. En tanto, destacan el rol del número dos de la cartera, el blanco José Luis Satdjian, que responde por Salinas en Torre Ejecutiva y se ha afianzado también dentro del ministerio.



El último episodio que molestó en el ambiente más cercano a Salinas fue la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de delegar en el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, las negociaciones por las vacunas.



Incluso, recientemente el mandatario pidió al ministro cesar al coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación, Franco Alaggia (26 años), amigo de la familia de Salinas, por haberle contestado en noviembre a Pfizer sin autorización de los jerarcas, que Uruguay no estaba interesado en sus dosis.



Fuentes del MSP indicaron a El País que esto no fue así y que el entonces jerarca sí consultó a las autoridades, que lo desmintieron.



Conocidas estas versiones, el pasado 24 de diciembre, Lacalle y Salinas mantuvieron un encuentro en Torre Ejecutiva en el que ambos “limaron asperezas”, indicaron fuentes de la coalición de gobierno a El País.



Salinas volvió a encontrarse ayer con el mandatario en la sede de Presidencia, esta vez no solo para intercambiar datos sobre el avance de la pandemia del COVID-19, sino también para preparar su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado a la que fue convocado por la oposición.



En paralelo, durante estos días el ministro Salinas fue “coacheado” por su equipo de asesores en el MSP, e incluso mantuvo un encuentro anoche con su líder, el senador Guido Manini Ríos, quien preside la Comisión de Salud a la que hoy concurrirá. En Cabildo Abierto respaldan la gestión del ministro de Salud e incluso consideran que fue un error haberle quitado participación en las negociaciones con las farmacéuticas.