En la industria local destacan dosis de AstraZeneca contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y la farmacéutica inglesa AstraZeneca es hoy una de las opciones que considera el gobierno para inmunizar a la población contra el coronavirus en Uruguay.

De hecho, en la industria local la destacan por encima de las que producen otras multinacionales debido a su bajo costo y porque no precisan bajas temperaturas para su aplicación.

Fuentes de la industria farmacéutica informaron a El País que es inminente su distribución en la región, para lo que ya existe un plan definido. Destacan que las dosis que son elaboradas en Inglaterra tendrán un valor de US$ 4 en el mercado, mientras que sus competidoras directas, Pfizer o Moderna, tienen un precio de US$ 20 y US$ 37, respectivamente.

Pero esta no es la única “ventaja” que resaltan de estas dosis. A diferencia de Pfizer-Biontech o Moderna, la vacuna desarrollada por los ingleses puede ser distribuida a temperaturas de entre 2°C a 8°C, como sucede habitualmente con otras vacunas.



Por estas horas, la industria espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) habilite esta vacuna, lo que permitirá que decenas de países accedan a ella.

Otro de los aspectos que destacan de la vacuna de Oxford es su accesibilidad, dado que estiman que -de cerrarse un acuerdo- el gobierno uruguayo podrá ir a buscar las dosis a México, donde serán envasadas tras su producción en Argentina.

Si bien la vacuna aún no ha sido comercializada en la región como ya ocurre con la de Pfizer en Chile y la rusa Sputnik V en Argentina, en la industria local sostienen que el acuerdo que podría rubricarse entre el gobierno y la empresa británica permitirá a Uruguay acceder a una cantidad de dosis que “no es despreciable” en función de las inmunizaciones que hoy distribuyen otras multinacionales.