FA y CA votan Rendición de Cuentas en general en Diputados; coalición critica “teatralidad” y rumbo del gobierno

La Cámara de Representantes comenzó en la mañana de este lunes la votación en general de la Rendición de Cuentas del primer año del gobierno de Yamandú Orsi, con la garantía para el Frente Amplio (FA) de ser aprobada tras haber acordado con Cabildo Abierto (CA). Al cierre de esta edición, el debate aún continuaba y no se iniciado con la votación.

Se presentaron dos informes al respecto —uno en mayoría por parte del FA y otro en minoría por parte de la coalición republicana—, los cuales resumen ambas posturas y fueron el punto de partida para el debate entre los diputados.

El oficialismo sostuvo que el proyecto “trasciende el balance del primer año de gestión” y “los consensos discursivos demandan ser ratificados con acciones”. Su informe remarcó que “el proyecto mantiene la misma concepción que orientó al Presupuesto Nacional que fue refrendado por casi todo el sistema político” y se asienta en parte en “la negociación mediante el diálogo institucional con todos los actores que manifestaron voluntad de alcanzar acuerdos con la bancada de gobierno”.

Por otro lado, los partidos Nacional, Colorado e Independiente indicaron en su documento que su valoración “no puede ser otra que negativa” con respecto a los “resultados concretos del rumbo económico, fiscal y político definido por el actual gobierno”.

“No se trata, por tanto, de una discrepancia sobre algunos artículos. Existe una diferencia de rumbo”, afirma. En ese sentido, los dirigentes opositores critican que “no parece ser una señal coherente” que “el gobierno espere recaudar más”, en una economía “a la que simultáneamente le reclama mayor inversión y mayor generación de empleo”.

Mariano Tucci, uno de los primeros legisladores frenteamplistas en hablar, se refirió al acuerdo alcanzado con el partido liderado por el exsenador Guido Manini Ríos, lo que generó varias críticas cruzadas entre oficialismo y oposición.

“No borra nuestras diferencias ni significa que pensemos igual o que desde hoy conformemos un nuevo bloque político, como he escuchado en la prensa”, aseguró.

“Es mucho más sencillo y profundo. Las diferencias no hicieron imposible el entendimiento y el ‘no’ temprano de algunos no paralizó a nadie sino que encendió e indignó a muchos a lo largo y ancho del país”, agregó el diputado en crítica a los coalicionistas.

Suspensión momentánea Poco después, durante la intervención del colorado Gabriel Gurméndez, se debió suspender momentáneamente la sesión, por un altercado desde las barras de la cámara. Desde el Parlamento indicaron a El País que la causa fue un manifestante, presuntamente del partido Identidad Soberana (liderado por Gustavo Salle), que lanzó improperios contra legisladores. “Trataré de exponer mis puntos de vista críticos de esta Rendición con un poco menos de vehemencia”, prosiguió Gurméndez cuando reanudó la sesión. Durante las sesiones parlamentarias, no está permitido manifestarse o dirigirse a los legisladores desde las barras, en cuyo caso el presidente de la cámara, en este caso el nacionalista Rodrigo Goñi, puede llamar al orden y eventualmente desalojarlas.

Por su lado, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez arremetió contra la “magistral clase de teatralidad” del gobierno, en alusión al acuerdo entre el FA y CA. Este comentario refiere a que dirigentes opositores en general entienden que el apoyo de los cabildantes estuvo garantizado desde un comienzo y el proceso de negociación no fue auténtico.

A su vez, aclaró que la decisión de los diputados Álvaro Perrone y Silvina Pérez Bonavita es “legítima” y prefirió no “cuestionar ni juzgar”. No obstante, expresó: “Sí les recuerdo a los diputados de la oposición que van a votar las barbaridades que dijeron desde el partido de gobierno a su líder. ¿O se olvidan de la discusión en el Senado a mediados de 2020? ‘Desafuero o complicidad’, decían, pero ahora pactan con el que querían desaforar”.

De hecho, al poco rato y al final de su intervención, Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, se refirió directamente a Perrone y dijo que le iba a “hacer un regalo para que, cuando se resuelva a dar el paso, ya tenga la banderita del FA”. Acto seguido, mostró una bandera del partido de gobierno que se usa generalmente enganchada a las ventanas de los autos; Goñi le llamó la atención por esto.

La semana pasada, el acuerdo entre el gobierno y CA no demoró en provocar críticas por parte de los otros partidos de oposición; a su vez, los cabildantes retrucaron y apuntaron contra los coalicionistas por sus “reacciones cargadas de hipocresía y cinismo”, según expresó Manini Ríos el viernes.

Este lunes, Sebastián Valdomir, diputado del FA, dijo en rueda de prensa que lo acordado con CA “va a ser aprobado seguramente sin problema en el correr de esta semana”.

“Esperemos poder ahora establecer algún nivel de diálogo con la coalición de oposición que de alguna forma se plantó el segundo día diciendo que no iba a votar en general”, añadió el legislador del MPP.

Perrone por su lado manifestó que ha tenido “algún intercambio” con dirigentes de la coalición republicana, sobre los artículos que CA no acompañará. “No me pregunten el número ahora porque no lo recuerdo, pero tiene que ver con secreto bancario, el Código Tributario, el tema de los envases plásticos, que todavía me parece que necesita un poco más de estudio para ver cómo se va a implementar”, dijo en rueda de prensa.

Votación

A diferencia de los siguientes días, el resultado ya estaba previsto. Sin embargo, los legisladores debieron establecer reglas para regular el funcionamiento de la sesión, teniendo en cuenta la extensa lista de oradores.

Incluso, según informaron desde el Parlamento, los partidos acordaron “intentar agrupar oradores y terminar no más allá de las 4 de la mañana”, ante la posibilidad de que la jornada se extendiera hasta tan tarde como las 8 horas de este martes.

Asimismo, se estableció que “no habrá cuartos intermedios ni para almorzar ni cenar, ni conferencias de prensa, salvo que las ‘circunstancias del funcionamiento’ lo ameriten”, en alusión a posibles exabruptos o incidentes que puedan ocurrir durante el debate.

A priori, el jueves se terminaría de votar todo el articulado de la Rendición, pues es el viernes que termina el plazo constitucional para que la cámara se exprese. Luego, el proyecto entrará al Senado, donde el FA tiene mayoría propia, por lo que podrá aprobarlo en general sin necesidad de negociación externa.