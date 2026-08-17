Con acuerdo entre FA y CA, comienza segundo tiempo de la Rendición en Diputados y oposición prepara contrapropuestas

El Frente Amplio (FA) superó su obstáculo más condicionante en el tratamiento de la Rendición de Cuentas al conseguir los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto (CA) para aprobarla, pero aún resta más de la mitad del proceso para que se concrete el proyecto del gobierno de Yamandú Orsi.

Este lunes, en una jornada que se anticipa maratónica, el extenso proyecto de ley entra, tras haber sido aprobado en comisión con votos del oficialismo, al pleno de la Cámara de Representantes para su aprobación general, mientras que los siguientes días se dedicarán a discutir el articulado de los distintos organismos y dependencias del Estado.

No obstante, el viernes vence el plazo constitucional para que el proyecto pase al Senado, donde el FA tiene mayoría propia y recibirá su sanción final.

“El pronunciamiento de CA nos permite llegar con una perspectiva muy distinta para la discusión de la Rendición de Cuentas. Hasta hace pocos días, para nosotros no estaba asegurada la mayoría para la aprobación en general. Esto no es un triunfo del FA, no es un triunfo del CA y tampoco debería ser leído como una derrota de la coalición republicana. El éxito de este proceso se va a medir en si somos capaces de transformar una discusión parlamentaria en respuestas concretas para los uruguayos”, manifestó Mariano Tucci, diputado frenteamplista del MPP, a El País.

Para el oficialismo, el acuerdo con el partido liderado por el exsenador Guido Manini Ríos “es el eje vertebrador de lo que va a suceder a partir de este lunes”, pues cumplir con ello es un “compromiso central”.

Asimismo, el legislador puntualizó que “hay que reconocer el trabajo político que se hizo para lograr este entendimiento”, principalmente por parte del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien “tuvo un papel preponderante en la articulación política” con CA. Dijo que el jerarca “no solamente un activo del FA y de la lista 609, sino que es un activo de la política nacional central para el entendimiento y la articulación cuando hay disensos”.

Fue Orsi quien personalmente envió una respuesta a Manini Ríos aproximadamente una semana después de su reunión en Torre Ejecutiva, en la que comunicó qué aspectos de las propuestas de los cabildantes se contemplaría.

Así, el FA inició un proceso propio de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (FA) para ajustar las reasignaciones monetarias que estaban previstas, con el objetivo de cumplir con el acuerdo partidario.

"Es auspicioso" Orsi espera apoyo de más legisladores de oposición El presidente Yamandú Orsi celebró el acuerdo con Cabildo Abierto y dijo que “es auspicioso” para el país. “No es común en la historia de la vida democrática del Uruguay que no se vote una Rendición de Cuentas, salvo en situaciones excepcionales. Por eso hemos sido optimistas de que no solo sean los votos de Cabildo sino que algún otro legislador de la oposición vote en general y después se votará a favor o en contra de algunos de los artículos”, deslizó el mandatario el viernes pasado.

“Naturalmente, cuando el Poder Ejecutivo responde al conjunto de aspiraciones de CA, ya tenía resuelto cómo, de alguna manera, hacer que las cosas se materialicen y cristalicen. Yo creo que eso ya está resuelto en ese sentido”, dijo Tucci al respecto.

Será entre martes y jueves que se presentarán las principales modificaciones para variedad de artículos, principalmente por parte de la oposición. Sin embargo, el FA también planteará “algunos pequeñísimos ajustes de redacción”. El legislador recordó que en comisión se aprobaron 194 artículos con unanimidad, pero 136 lo fueron solo con votos del FA.

En ese sentido, para el oficialismo hay un “montón” de artículos especialmente “relevantes” para que sean aprobados. Por ello entienden que una segunda etapa, tras haber conseguido la mayoría para aprobar la Rendición en general, es “recoger las mayorías” para “poder sortear el escollo de los 50 votos para cada uno de esos artículos”.

Del lado de la coalición republicana, el enfoque es otro. Ante la falta de sorpresa que expresaron senadores y diputados en términos generales sobre el apoyo de CA, lo prioritario será encarar el articulado inciso por inciso, con la eventual presentación de sustitutivos y aditivos que blancos y colorados preparan desde hace días.

Según dijo el diputado blanco Pablo Abdala en diálogo con El País, se presentarán artículos sustitutivos en varios tópicos, por ejemplo en lo referido al sistema de transferencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), probablemente la cuestión bandera de esta Rendición de Cuentas, particularmente en cuanto a las condicionalidades y la forma de pago, que tras el acuerdo con CA se habría definido a través un cobro por tarjeta.

"Contradicción donde no la hay" En la coalición destacan que alcanzaron “entidad política” “Se pretende señalar una contradicción donde no la hay. Lo hizo el gobierno reiteradamente, lo hizo también CA, en cuanto a la actitud de la coalición. Que votemos la mitad de los artículos no es contradictorio con que votemos en contra de la Rendición de Cuentas”, aclaró Abdala, en referencia a los 194 artículos que la oposición apoyó en comisión. El acuerdo entre el FA y CA no demoró en provocar críticas por parte de los otros partidos de oposición; a su vez, los cabildantes retrucaron y apuntaron contra los coalicionistas por sus “reacciones cargadas de hipocresía y cinismo”, según expresó Manini Ríos. Para Abdala, llamó la atención que “por lo visto el acuerdo al que se arribó tiene un alcance bastante mayor a la propia Rendición de Cuentas” y se ubica más en un concepto de “una agenda compuesta para distintos asuntos de gobierno”. En contraposición, esta instancia de Rendición “confirma que la coalición republicana, más que entendimientos aislados entre tres partidos, ya es un ámbito que tiene vida propia y una entidad política”. Y mientras tanto, se alerta una situación “legítima”, pero “de bastante mayor entidad en términos del entendimiento político” entre el FA y CA, inclusive marcada por “coincidencias en materia de política económica”. Con respecto a la presentación de sustitutivos y aditivos, existe la posibilidad de que se conforme un “ámbito de negociación”, pero hasta la semana pasada no lo había, señaló además Gurméndez. “No quita que, con el mérito de nuestros aditivos o sustitutivos en el plenario y que haya el temperamento de acompañarlos, podría ocurrir que se logre mayoría para alguno de ellos”, agregó. El viernes pasado, Manini Ríos se refirió a las críticas que surgieron desde filas blancas, coloradas e independientes: “Gracia o sorpresa me causa la actitud de algunos actores políticos de la coalición. Cabildo Abierto es un partido diferente, no integramos la coalición”.

En la misma línea, Gabriel Gurméndez, diputado colorado y vicepresidente de la comisión, afirmó a El País que ya en ese ámbito se votó en contra de varias disposiciones, pero pidiendo su desglose.

Esto se da porque, por fuera de los desacuerdos materiales sobre el contenido de los artículos, en la oposición también se entiende que otras iniciativas deben discutirse por fuera de la Rendición de Cuentas y tratarse como proyectos de ley independientes. Un caso es las modificaciones a la Ley de Medios (N° 19.307).

“Son leyes que no corresponden al ámbito presupuestal, en las que en principio tenemos reservas y además no resulta conveniente analizar en el ámbito del presupuesto del Estado”, aseguró el legislador colorado.

Sumado a lo mencionado por Abdala acerca de los sustitutivos, Gurméndez también indicó que plantearán agregados en lo referido a la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR, que ahora sería “de Reinserción”), por identificar problemas en cuanto a su gobernanzas; critican que se le dan “superpoderes” a su directiva.

También se apunta a incorporar tres contadores al Tribunal de Cuentas para el contralor del financiamiento de los partidos políticos -el organismo fue otorgado facultades en la temática a partir de la aprobación de la última ley en 2024-, “algo que el FA votó en contra”, advirtió el diputado.