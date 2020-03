FA propone subsidio para los trabajadores informales y cuentapropistas por el COVID-19

"Un fuerte impacto económico” es lo que pronostica el Frente Amplio como consecuencia del coronavirus. Para enfrentarlo propuso al gobierno otorgar un subsidio equivalente a un salario mínimo -que dure el mismo tiempo de la cuarentena- para trabajadores informales y cuentapropistas.

Las medidas presentadas ayer en conferencia de prensa por el presidente del Frente Amplio Javier Miranda también plantean: garantizar los derechos mutuales a través del Fonasa aún ante la pérdida del trabajo formal, suspender la rebaja de beneficio de IVA a compras con tarjetas, evitar saltos abruptos del dólar, diferir vencimientos de tarifas de OSE y UTE a pequeñas empresas y familias de bajos ingresos, aumentar el gasto y promover la inversión pública y brindar incentivos a empresas para evitar envíos al seguro de paro.

El documento, que será entregado en mano al presidente Luis Lacalle Pou el próximo viernes 3 de abril, indica que si bien las medidas adoptadas por el gobierno hasta ahora “van en dirección correcta”, carecen del impacto suficiente para abordar los problemas de la pandemia



El material no habla de cuarentena general obligatoria (aunque sí de profundización del aislamiento) ni de rebaja de tarifas, dos ideas que venían siendo repetidas hasta el cansancio por varios dirigentes. Según supo El País, la idea de no insistir en estos planteos supone una forma de “tender la mano” al gobierno después de las insistentes críticas lanzadas desde la izquierda.

En concreto se plantean unas 30 medidas en el plano económico, sanitario y social. El Frente pide dejar sin efecto el ahorro planteado del 15% para ministerios y brindar soluciones en materia de vivienda que implican: período de gracia a intereses de los créditos sociales a jubilados que concede el BROU y de cuotas hipotecarias (entre abril y julio) para trabajadores enviados al seguro de paro y cuentapropistas. En tanto se solicita suspender desalojos de inquilinos.

En cuanto al subsidio, el senador Daniel Olesker indicó que la idea es que tenga tres escalones: los que reciban la tarjeta Uruguay Social, los hogares que reciben el Plan de Equidad y personas desvinculadas de la seguridad social. Esto supone atender a 250.000 hogares, explicó Olesker.



El Frente dedica un párrafo a la forma de financiamiento de estas medidas que entiende necesarias para enfrenar la crisis derivada del coronavirus y recuerda que hay líneas de crédito abiertas por 2.200 millones de dólares, lo equivalente a cuatro puntos del PBI. Fuentes de la coalición dejaron en claro que estas líneas están abiertas con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. En el documento en cuya redacción participaron el exsubsecretario Pablo Ferreri, los senadores Olesker y Mario Bergara y el diputado Alejandro Sánchez, señalan que “Uruguay cuenta con importantes fortalezas financieras y económicas que le otorgan margen de maniobra para afrontar este plan”.

En conferencia de prensa, Miranda respondió a Lacalle Pou que hace pocos días declaró que no es hora de hacer política: “Creemos que es la hora de la política, la hora del Estado donde toda la sociedad se plantea solidariamente enfrentar la situación”. En ese marco, el presidente del FA dijo que tienen disposición de diálogo para buscar “un acuerdo nacional” que suponga un plan integral para enfrentar el coronavirus.

“Es la hora de los acuerdos nacionales y el Frente pone a disposición sus mejores técnicos”, insistió. A la medida de rebaja salarial del 20% a cargos políticos y 10% a salarios públicos superiores a $ 80.000, Miranda pidió sumar “otros aportes solidarios por la vía tributaria” de “gente que ha ganado dinero y se ha beneficiado y debiera ser alcanzada por esta imposición”.



Miranda dijo que no se refería solo a los trabajadores privados, por lo que nombró específica mente las “rentas del capital”.

Mujica pide también gravar a los privados

El expresidente José Mujica se refirió ayer en su columna radial en M24 a las medidas anunciadas por presidente Luis Lacalle Pou, entre las que destaca una reducción salarial para algunos funcionarios públicos y jubilaciones. “Nos parece que es una propina ante las necesidades que va a tener el Estado uruguayo. Tiene mucho, repito, de saludo a la bandera, pero no nos convence”, dijo el exmandatario.



Mujica aclaró “de entrada” que en el único punto en que están de acuerdo oposición y oficialismo es en el piso que fija el aporte. En tanto, el senador y líder del MPP 609 manifestó que no está de acuerdo con “que se grave solo a los públicos, porque eso es injusto, y no expresa la profunda realidad de nuestra sociedad. Tiene más bien aspecto de saludo a la bandera”, manifestó. También dijo que hay una “multitud de formas de dueños de capital del trabajo de este país, que creemos que tienen que aportar algo, no a nivel de la expropiación”,