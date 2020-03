Estas son las franjas sobre las que se aplicará el descuento a los públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Poder Ejecutivo aún trabaja en estructurar el proyecto de ley que enviará al Parlamento la semana que viene. Según las fuentes del gobierno consultadas hoy a la noche por El País, la iniciativa legislativa también incluirán a las jubilaciones, pero aún trabajan en definir los rangos de descuentos salariales en el marco de las medidas para combatir la crisis por coronavirus en Uruguay.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche señaló esta noche en conferencia de prensa que el aporte que harán por dos meses unos 15.000 funcionarios con salarios líquidos por encima de $ 80.000, se escalonará en cuatro franjas según sus niveles de salario nominal.



Arbeleche aseguró que ningún funcionario público cobrará menos de $ 80.000 líquidos. Para ello, se establecieron cuatro franjas.

Las fuentes detallaron que las franjas de aportes serán sobre los salarios nominales mensuales de la siguiente forma: más de $ 120.000 y hasta $ 130.000 se aportará un 5%. La franja que va de más de $ 130.000, hasta $ 150.000 tendrá un aporte del 10% del salario. Los de más de $ 150.000 y hasta $ 180.000 aportarán 15% del salario, y los de más de $ 180.000 aportarán el 20%.



La ministra detalló que por estos aportes, se esperan recaudar US$ 12 millones. Hoy El País informó que lo que se espera recaudar por aportes de funcionarios y jubilaciones (que todavía no se definieron las franjas) rondará entre US$ 15 millones y US$ 20 millones, según un jerarca del gobierno.