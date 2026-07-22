FA: presencia de embajador en evento de Rubio en Estados Unidos “fue un error”; Lubetkin señaló que invitación fue “confusa”

El Frente Amplio (FA) condenó este lunes los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el “terrorismo político de extrema izquierda” y el “terror violento” del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T), en un evento que tuvo lugar el pasado jueves en Washington.

Así, el oficialismo volvió a mostrarse dividido entre gobierno y partido político, ahora con críticas desde la bancada legislativa y nuevas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

En la comparecencia de la cartera en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Valdomir criticó la presencia del embajador uruguayo en la actividad y sostuvo que respaldan “plenamente” la declaración del FA.

“Fue un error haber estado presentes en esa reunión, haber enviado a un representante político de nuestra Cancillería a escuchar y a participar de ese evento. Pensamos que nuestro país no tiene nada que hacer allí porque, justamente, uno de los ejes vertebradores de nuestra política exterior en este período ha sido el de la difusión de las negociaciones y la solución pacífica de los conflictos, aprender de la cultura de paz y ser un promotor de las negociaciones para la solución de las controversias y de los conflictos en curso. Me parece que eso ha sido muy bien recibido por la comunidad internacional; es algo que destaca a nuestro país y a nuestra política exterior, y esta reunión va justamente en el sentido contrario”, aseguró, según consta en la versión taquigráfica.

El legislador agregó que, si bien respaldan “todo lo actuado y el informe proporcionado por la Cancillería”, no tienen “porqué estar de acuerdo plenamente en todo”.

Lubetkin respondió a las críticas este miércoles en diálogo con En Clave País: “Hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos informados de manera muy confusa los días previos y fuimos cambiando la posición. Inicialmente, este evento era para que fueran cancilleres y estuvimos evaluando si yo iba o no”.

En ese sentido, “la primera decisión” que se tomó “es que el canciller no iba”, afirmó. “Pensamos que podía ir un representante local. Ese cuadro confuso determinó que también decidieramos que de Montevideo no fuera nadie. Hicimos lo que hace la diplomacia uruguaya siempre y mandamos un segundo escalón: un diplomático”, explicó.

Lubetkin enfatizó que “la mitad de los países fueron con representación en Washington” y se decidió enviar al embajador “a escuchar y tomar nota”. “Ya dijimos lo que teníamos que decir. Para nosotros el tema está cerrado”, insistió, y descartó que el hecho afecte la relación con el gobierno de Donald Trump; no obstante, aclaró que está en las “antípodas” de los dichos de Rubio, al igual que la declaración del FA.

El canciller también habló al respecto en la sesión del martes, tras los comentarios de Valdomir, y destacó que “el principio básico de este Gobierno es no aceptar que se afecte a ninguna fuerza política democrática, de ninguna manera, por parte de ninguna realidad extranjera”.

Asimismo, dijo que los representantes del gobierno “siempre van a estar en los lugares que permitan conocer más y mejor los temas” definitorios para la política exterior”.

“Desde ese punto de vista, también tiene que quedar muy claro que somos el gobierno y no el partido político. El partido político tiene el rol del partido político y el gobierno tiene el rol de llevar adelante la orientación del partido político de gobierno, con las características propias de la gestión que lleva adelante diariamente”, manifestó.

Según el FA, el encuentro llevado a cabo en Washington bajo el título “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político” tenía “el objetivo de promover la estrategia de la extrema derecha en América Latina”.

Además, la coalición de izquierda consideró que la reunión fue “convocada con un título engañoso” y en ella “se promovieron discursos de odio insultantes para actores de nuestra fuerza política, los cuales rechazamos en todos sus términos”.

“Nuestra fuerza política repudia el ámbito promovido por la Administración Trump, como un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina, al pretender encubrir en discursos contra el terrorismo su vocación imperialista de dominación”, expresó el partido.