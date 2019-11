El FA empieza a asimilar la derrota, pero aún no reconoce el triunfo de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De a poco en el Frente Amplio van reconociendo la derrota electoral en el balotaje, aunque formalmente no dan por cerrada la elección hasta que se expida la Corte Electoral. El presidente del Frente, Javier Miranda, adelantó que de confirmarse que serán oposición actuarán de forma “responsable” y aceptarán cargos en organismos de contralor.

Cuando surgían voces críticas dentro de la oposición con el Frente Amplio, por no haber reconocido a Luis Lacalle como presidente electo, el excandidato Daniel Martínez aseguró vía Twitter que cuando se confirme el resultado saludará en persona a su competidor.



El resultado del balotaje fue analizado ayer en una reunión del Secretariado del Frente Amplio de la que participó la excandidata a vice Graciela Villar, el senador Charles Carrera (MPP), el senador electo Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Daniel Marsiglia (Partido Comunista) y Alfredo Asti (Asamblea Uruguay). El clima fue de “fiesta”, dijeron participantes.

“Dado que la diferencia que hay de votación entre la fórmula Lacalle-Argimón y Martínez-Villar es menor a la de los votos observados no dimos por cerrada la elección en el día domingo, eso no quiere decir que no somos conscientes de lo que esto significa. Hoy con los números que tenemos, la fórmula Lacalle-Argimón va encabezando y tiene posibilidades de ser proclamada como la ganadora”, afirmó.



Miranda dijo que “el Frente asumió la actitud que tenía que asumir”. “La discusión central no es si se llamó o no se llamó a Lacalle Pou”, afirmó Miranda, al tiempo que negó la versión de que el presidente Tabaré Vázquez lo hubiera reconocido al nacionalista como presidente electo por teléfono.

Miranda dijo que cuando la Corte lo establezca “se reconocerá” y se saludará a Lacalle. Sobre esto agregó que había “múltiples opiniones” acerca de si el domingo se debía o no reconocer la derrota. “Daniel podría haberlo llamado”, dijo una fuente oficialista a El País.



Además, señaló que si la Corte Electoral define que al Frente Amplio le toca estar en la oposición, serán una “oposición seria y constructiva con lealtad”. “Como decía Seregni, fuimos siempre una fuerza de paz y pacificadora”, añadió.



Más allá del resultado electoral, Miranda dijo que se siente orgulloso de la votación obtenida por el Frente Amplio tras 15 años de gobierno. “Prácticamente la mitad de la población ratificó la confianza en este proyecto", sostuvo el presidente del Frente.



Destacó que el FA “sigue siendo el principal partido político del país”. En ese marco, dijo que “nadie tiene mayoría parlamentaria” y consideró que el Fa “es imprescindible para el gobierno del país”.

Daniel Martínez tras dar su discurso para los frenteamplistas. Foto: Francisco Flores

“La campaña electoral terminó ayer. Hoy nos parece central cambiar el chip de la confrontación política. Seguimos teniendo proyectos diversos, pero la forma diálogo cambia a lo que es ahora la construcción conjunta”, indicó.



Miranda dijo que ayer se inició una autocrítica sobre la campaña y de los errores cometidos. El presidente del FA indicó que saldrán a recorrer el país para agradecer el esfuerzo de la militancia y dialogar con la población. “Mañana mismo (por hoy) empezamos”, anticipó.

Imagen de Daniel Martínez.

Tras la elección en la que el Frente Amplio se quedó arañando la Presidencia, Miranda reivindicó ayer la importancia de la fórmula integrada por Martínez y Villar. Fuentes consultadas en el Frente Amplio dijeron a El País que con la performance electoral, el candidato quedó mejor posicionado para continuar adelante con su carrera política.



Fuentes de su entorno no descartaron que se presente nuevamente como candidato a presidente en 2024 o incluso a la próximas elecciones municipales. Otros nombres que se manejan para competir en esa instancia son el de la senadora electa Carolina Cosse y el del subsecretario de Economía Pablo Ferreri. El que parece cada vez más lejano es el del diputado del MPP Alejandro Sánchez.