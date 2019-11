¿Qué es el voto observado que definirá la elección en este balotaje?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la votación de este domingo domina la incertidumbre: las encuestadoras ajustan proyección y hablan de "empate técnico" entre el nacionalista Luis Lacalle Pou y el frenteamplista Daniel Martínez. La Corte Electoral informó por su parte que recién entre el jueves y el viernes dará el resultado final dado el ajustado resultado. La clave: habrá que esperar a conocer los votos observados para saber con certeza quién ganó.

El punto crucial de la cuestión está en la diferencia de votos entre el candidato blanco y el frenteamplista y el número de votos observados que supera este resultado. Por un lado Lacalle Pou obtuvo 1.168.019 sufragios contra 1.139.353 del postulante oficialista, lo que da una diferencia de 28.666. La cantidad de votos observados es de 35.229.

José Arocena indicó en No toquen nada (Del Sol) que "si hubiera habido 8 o 10 mil votos de diferencia por encima del voto observado, se podría haber dado un ganador".

En octubre el Partido Nacional fue quien recibió la mayor cantidad de los votos observados de esa instancia.

¿Qué es un voto observado?

Se le dice "voto observado" a aquellos votos que fueron realizados personas que no votaron en el circuito establecido por la Corte Electoral.



Estos casos deben estar dentro de alguna de las opciones establecidas, informó José Korzeniak, uno de los cinco ministros de la Corte en diálogo con radio Carve.



De todas maneras ninguna persona podrá votar si no está en el padrón, en el legajo y no presenta su credencial cívica.



¿Quiénes pueden votar observado?

Según explica la Corte Electoral en su página web, uno de los casos en que el voto puede hacerse de manera "observado" es si se trata de integrantes de Comisión Receptora de Votos, custodias y funcionarios electorales .



En estos casos podrán votar fuera del circuito que les corresponde, dentro

del departamento en el que tienen inscripción cívica vigente, pero tendrán que hacerlo en calidad de "observado simple".



También votará como "observado simple" aquella persona que se

encuentra en situación de discapacidad motriz. En estos casos "podrán sufragar, exhibiendo su credencial, tratándose de circuitos urbanos, ante el primer circuito de cada serie electoral vigente que corresponda al votante, siempre y cuando les correspondiera votar en un local o ante una Comisión Receptora de Votos que no cuentan con condiciones de accesibilidad".



La Corte informó que en estas situaciones "el elector deberá firmar la hoja de identificación como declaración jurada que da cuenta de la situación que lo afecta".



Por otra parte, en los circuitos rurales podrán votar todos los casos que se han enumerado con anterioridad, y además todas aquellas personas que, no perteneciendo al circuito, tengan inscripción cívica vigente en el departamento, perteneciendo la misma a otra circunscripción rural, y que presenten credencial, según lo que indica la Corte.



Además si una persona no da garantías con respecto a su identidad, los miembros de la Comisión Receptora de Votos podrán tomar su voto como observado.

Otro caso en que el voto puede hacerse observado es cuando se trata de extranjeros no ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional: si están comprendidos en el Art. 78 de la Constitución, "solo están facultados para votar en la elección, pero no el proyecto de reforma constitucional. Votarán observado en calidad simple (sin perjuicio de que les pudiera corresponder causales de observación por identidad)", señala la Corte.



Además del voto observado simple existe el voto observado por identidad.



En estos casos "es obligatorio tomarle al votante la impresión dactilar del pulgar derecho, para lo que la hoja de identificación tiene un espacio destinado. Si, por las razones que fuera, este dígito no se pudiera tomar, se tomará otro, comenzando por el pulgar izquierdo, dejando especificado cuál se tomó al dorso de la mencionada hoja".