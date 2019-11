Yamandú Orsi: "Los números dan que es muy probable" que el presidente sea Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yamandú Orsi, asesor de campaña de Daniel Martínez e intendente de Canelones habló esta mañana de los ajustados resultados entre el número de votos del candidato blanco Luis Lacalle Pou y el candidato oficialista Daniel Martínez y aseguró que "los números dan que es muy probable que el presidente sea Lacalle Pou".



"Anoche hasta el militante más de a pie sabía que está muy difícil remontar los votos observados", indicó Orsi para explicar que, en su opinión, el discurso de Martínez no fue de esperanza para ver si gana. "Remontar los votos observados o absorber esa diferencia es casi imposible", reiteró.

Orsi consideró que el mensaje del candidato oficialista "estuvo cargado de prudencia y de mensaje a la fuerza política de 'bueno, cerremos la jornada de una vez'", expresó. El asesor de campaña indicó además que hubo un mensaje claro y de respeto por parte de Martínez al decidir salir a hablar con los militantes antes que el candidato blanco. "Hay cosas que no se dicen, que son actitudes y que hablan por si solas", reiteró al recordar que tradicionalmente el último candidato en hablar es el que sale vencedor.

"Una derrota siempre trae dolor, pero cuando uno viene con una expectativa donde todo el mundo daba que si se perdíamos por cuatro puntos era una hazaña, que hayamos casi empatado en el final es una señal fuerte", expresó Orsi.



"Es una remontada inesperada, nunca se habían remontado 8 puntos, jamás. El voto a voto dio resultado", consideró el asesor de campaña. "La realidad demuestra que muchos orientales que votaron a un partido en octubre, después hicieron lo que consideraron mejor, no siguiendo lo que sus líderes les mandaron. La lealtad evidente no fue tan fuerte", opinó.



Por otra parte Orsi indicó que no se podía salir a hablar de derrota cuando los resultados dieron un margen tan acotado. "No me imagino después de una remontada de esa decir 'quizás que perdimos'", indicó.



"No corresponde ni correspondería que (Martínez) saliera a decir 'bueno, la Corte todavía no dijo nada pero nosotros ya nos damos por derrotados'", explicó Orsi. De todas maneras, expresó, "el mensaje hacia la población, la ciudadanía y a los militantes no fue de 'camisetear'" y agregó: "Nadie se fue a la casa con la expectativa de que estamos ahí, que ganamos".



Sin embargo, opinó: "Es aquello de que peor que perder una elección es poder levantarse, yo creo que ni siquiera caímos".

Resultados.

El asesor de campaña de Martínez indicó por otra parte que los resultados no fueron desfavorables para su fuerza política teniendo en cuenta qué era lo que se esperaba, en base a las proyecciones que realizaron las encuestas en las últimas semanas.



"El presidente que salga electo, si es Lacalle como se supone que va a pasar, probablemente va a ser elegido con el menor porcentaje de la historia del balotaje: quizá no llegue al 50%. También es el presidente que llega en la primera vuelta con el menor porcentaje. Habla de una paridad y de una necesidad de articulación a partir de ahora fundamental", indicó.



Por el lado contrario, "nunca una persona que entra en segundo lugar estuvo por encima del 45%. Es un dato muy claro de una realidad que se instala en Uruguay donde la prudencia es lo que manda".