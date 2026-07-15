"Esta llega tarde y no entiende lo que está pasando": el exabrupto de Blanca Rodríguez en el Senado

Este miércoles, la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez se encontraba presidiendo la sesión en la Cámara Alta en reemplazo de la vicepresidenta Carolina Cosse, cuando previo al inicio del debate parlamentario juró como senadora Silvana Pissano, quien sustituyó a la legisladora Constanza Moreira.

Una vez que concluyó su juramento como legisladora, varios senadores —tanto del oficialismo como de la oposición— se acercaron a Pisano para saludarla y felicitarla.

Momento después, Rodríguez, quien aún se encontraba presidiendo el Senado y sin darse cuenta de que su micrófono continuaba encendido, menciona: "Esta llega tarde y no entiende lo que está pasando".

Durante ese momento, eran varias las personas que se encontraban ingresando a sala. En el registro del hecho, que se viralizó en redes sociales, se menciona que la legisladora a la que Rodríguez hacía referencia era la frenteamplista Bettiana Díaz. Sin embargo, según pudo confirmar El País en base a fuentes parlamentarias, la senadora a la que Rodríguez estaba haciendo alusión era Gloria Rodríguez del Partido Nacional, quien también estaba ingresando al recinto en ese instante.

Blanca Rodríguez sobre aumento en desaprobación de Orsi

A fines de mayo, Rodríguez hizo referencia al aumento de la desaprobación a la gestión del presidente Yamandú Orsi que marcaron las encuestas. Para la senadora, es “siempre interesante” mirar las encuestas porque “son una fotografía de la realidad en un momento dado y nos está dando un estado de ánimo de la sociedad”. Sin embargo, apuntó a no preocuparse.

“¿Nos enloquecemos? Creo que no. El gobierno no puede funcionar según las encuestas y si le va bárbaro no hace nada y si le va mal cambia todo. Este gobierno ganó las elecciones porque le propuso a la ciudadanía un programa y de acuerdo a ese programa tiene que trabajar”, enfatizó.

Consultada por las razones detrás de esta “fotografía”, la senadora explicó en Desayunos Informales (Canal 12) que al hablar con los votantes frenteamplistas “el tema de la política internacional les ha generado incomodidad y molestia”.

La senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, durante una sesión en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

La senadora detalló que, cuando hacía campaña electoral, en Montevideo los votantes planteaban el tema de la seguridad como principal preocupación y en el interior se hablaba de salud. “Ahora que algunas cosas de la salud –no todas– se han ido mejorando, la preocupación al norte del Rio Negro es el trabajo”, explicó.

En tanto, habló de un “acicate” por parte de la oposición, que a su parecer se distanciaría de lo que realmente preocupa a la población.

“¿La gente está hablando de lo que pasa en Irán y en Gaza? En la feria o el supermercado. ¿O habla del trabajo, de lo que demora en un turno para el médico, de que la plata no le alcanza? Este gobierno ha tratado de llegar a esas situaciones más vulnerables. A todas no, todavía no”, apuntó y recordó que un año de gobierno “es mucho para algunas cosas y no es nada cuando te encontrás con una realidad que no era la que se planteaba”.