"Es vandalismo": Matilde Antía denunció una pintada de la Juventud Comunista en el puente de Avenida Italia

La alcaldesa nacionalista del Municipio CH de Montevideo, Matilde Antía, denunció en su cuenta de Instagram una pintada en el túnel de Avenida Italia con un mensaje de la Juventud Comunista (UJC), realizado a pocos días de su reacondicionamiento para la llegada del papa León XIV a Uruguay.

“Toda esta parte estaba inmaculada, pero no duró ni 72 horas (...) ¿Así cuidamos la ciudad? Me parece que no es esta la manera. A nosotros nos indigna”, manifestó el martes en un video.

Y añadió: “Nosotros estamos destinando recursos de los montevideanos, de los vecinos del Municipio CH, en tener fachadas limpias, en tener espacios públicos limpios. Y sin embargo nos encontramos con esto”.

El País contactó a representantes de la UJC para consultarles sobre las manifestaciones de Antía, pero no obtuvo respuesta.

Edil nacionalista presentará proyecto sobre pintadas

Este miércoles la alcaldesa compartió un segundo video sobre el tema, mostrando a una cuadrilla de trabajadores del municipio limpiando la pintada “vandalista” del muro del túnel.

En esta ocasión, Antía aclaró que no le importa el partido político al que hagan referencias las pintadas o quién las haya hecho, sino que está en contra de “toda pintada” que no haya sido autorizada.

“Cuando pintás en un lugar que el propietario no te dejó hacerlo, eso es vandalismo y de eso estoy completamente en contra”, expresó.

También comentó que, siendo el “siglo XXI”, es posible expresarse a través de las redes sociales de una forma “más barata y eficiente” que pintar un mensaje en la vía pública.

Finalmente, anunció que el edil nacionalista Juan Martín Bárcena, a quien consideró un amigo, presentará este jueves “un proyecto para que los partidos políticos que pintan en espacios públicos se los puedan intimar y multar”, porque “la ciudad es de todos, así que la tenemos que respetar todos".