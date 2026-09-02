Encuesta de Factum: desaprobación de la gestión de Bergara en la IMM es de 44% y la aprobación se ubica en 29%

La consultora Factum hizo pública este miércoles su última encuesta acerca de la aprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara. De acuerdo al estudio, un 44% desaprueba la gestión del jerarca departamental, mientras que un 29% la aprueba, y un 26% no aprueba ni desaprueba. El saldo es negativo (-15).

Según explicó el director de Factum, Eduardo Bottinelli, en diálogo con VTV Noticias, la desaprobación de Bergara "no supera la aprobación con el término neutro". "La desaprobación es menor al 50%", añadió.

Por otro lado, subrayó que el electorado montevideano "es un poco más oficialista", que el existente a nivel nacional.

En tanto, entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024, la aprobación es de 53%, la desaprobación de 16%, y un 30% que no aprueba ni desaprueba". En lo que respecta a los votantes de los partidos que integran la Coalición Republicana en octubre de 2024, un 76% desaprueba la gestión del intendente, un 19% no aprueba ni desaprueba y un 5% aprueba.

"Es esperable el comportamiento dentro de los votantes de los partidos de la coalición",detalló Bottinelli

Si se comparan los datos actuales a los del segundo bimestre de este año, la aprobación subió seis puntos, la desaprobación bajó dos, y quienes no aprueban ni desaprueban se redujeron en cuatro puntos porcentuales,

En ese período, la aprobación era de 23%, la desaprobación de 46%, y quienes no aprobaban ni desaprobaban alcanzaban un 30%.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada del 1 al 16 de agosto de 2026. El tamaño de la muestra fue de 460 casos por telefonía celular y los consultados fueron hombres y mujeres residentes en Montevideo, de 18 años en adelante.

El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de ± 2,3% en el nivel de confianza de 1 sigma y de ± 4.6% en el de dos sigmas.