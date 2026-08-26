Reforma del transporte: cuál es "la obra más crítica" y cómo mejorarán las zonas más alejadas, según Bergara

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, habló este miércoles acerca del avance de la reforma del sistema de transporte metropolitano, que incluirá la construcción de tres corredores con ómnibus de tránsito rápido (BRT), explicó cuál es la obra que interpreta "más crítica" y cómo podría mejorar la movilidad incluso en aquellos barrios más alejados de los troncales.

Bergara señaló que "ya está funcionando regularmente la Agencia de Transporte Metropolitano que se conformó en el Presupuesto" y que tiene previsto afinar los detalles. La integran el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el de Economía y Finanzas y las tres intendencias involucradas: Montevideo, Canelones y San José.

"Ya han comenzado a tomarse decisiones importantes del proceso", dijo y mencionó el desarrollo del "diseño conceptual" y el proyecto ejecutivo, que aspiran a tenerlo pronto antes de fin de año. La "expectativa", anunció, es "iniciar obras en el primer semestre del año próximo".

Implicaría la construcción de carriles específicos para los BRT en el troncal de Avenida Italia y Giannattasio, en el de 8 de Octubre y Camino Maldonado y en el de 18 de Julio. De esta forma la idea es conectar de manera más rápida y eficiente la Ciudad Vieja con Zonamerica y El Pinar.

El intercambiador de Tres Cruces, punto central de la reforma del transporte metropolitano

"Se está poniendo foco y prioridad en el intercambiador que recibe los dos troncales y canaliza hacia 18 de Julio en la zona de Tres Cruces porque es la obra más crítica en términos de tiempo", señaló el intendente.

En este sentido, dijo que se están analizando "variantes que con el diseño conceptual se van a terminar de afinar". El objetivo es "reformular un poquito la idea inicial para ajustar los tiempos de la obra", ya que la zona planificada para el intercambiador que uniría los troncales de Avenida Italia, 8 de Octubre y 18 de Julio es clave en la movilidad de la capital.

Resta definir, entonces, "por dónde va a ser el dibujo de la entrada y salida" y "cuál va a ser la utilización del actual túnel de 8 de Octubre". Según Bergara, "hay variantes que pueden hacer que la obra tenga un horizonte temporal mejor".

La idea original, que se conoció a partir de la divulgación de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando aprobó un crédito para las obras, incluía la "Estación Intercambiadora Tres Cruces" con tres niveles: uno a nivel de superficie con una plaza y bicicletero y un acceso a los niveles inferiores, donde se podría acceder a las líneas que van o vienen de Avenida Italia y 8 de Octubre.

Bergara dijo que esta reforma del transporte, una vez concretada, permitirá reducir 20 minutos o más el tiempo de viaje de quienes van de punta a punta. Pero también servirá para "una reorganización del tránsito en el departamento", descomprimiendo algunas zonas y buscando un "incentivo" para la utilización del transporte colectivo en lugar del transporte individual, y también para "fortalecer áreas que hoy tienen el sistema de trasporte limitado".

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría 8 de Octubre con los ómnibus BRT Foto: Intendencia de Montevideo

Esto último porque, según el intendente, "este proyecto va a permitir liberar un número importante de unidades de transporte metropolitano que van a ir a reforzar zonas de Montevideo donde los vecinos y vecinas recaman más líneas de transporte", por lo que se verían beneficiadas también aquellas zonas más alejadas de los corredores.

"Todos estamos viendo que si no hacemos nada y seguimos así, el aumento del parque automotor va a ser realmente problemático", planteó.

Consultado acerca de críticas como la reciente del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que propuso al gobierno “frenar todo avance” de la reforma porque "no se dispone de la información ni del análisis necesarios para tomar una decisión fundada y avanzar en su implementación", Bergara respondió: "Todas las discusiones ya tuvieron su tiempo. El diseño del proyecto está acordado y consolidado con mucho diálogo con las partes involucradas. No vemos la necesidad de revisar ese aspecto, que nos tendría otra vez un año dando vueltas".