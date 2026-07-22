El "síndrome de Robin Hood" en las políticas sociales en Uruguay: análisis de Martín Aguirre para En Clave País

El director de redacción del diario El País, Martín Aguirre, analizó una de las novedades que incluye el proyecto de Rendición de Cuentas, acerca de la unificación de los programas de transferencias monetarias a hogares pobres con niños con un aumento en los montos para reducir la pobreza infantil, y al mismo tiempo, el casi nulo requerimiento de contraprestaciones.

"A mí lo que me parecen interesantes son los los argumentos que se usan para debatir este tema. Por un lado está el argumento de que hay una evidencia técnica científica de que estas contraprestaciones no cambian en nada, o sea, que no estimulan a la gente a mandar más a los hijos al médico o a vacunarlos, etc. Me parece que es un argumento que se presta para confusión", explicó Aguirre.

"Por ejemplo, ¿se mide cuál es el impacto que tiene en el aspecto cultural de la sociedad durante mucho tiempo que vos como Estado entregues dinero a cambio de nada? ¿Cómo afecta eso al que lo recibe en el largo plazo?", cuestionó.

"Y en el otro sentido, porque a veces parece que el Estado tiene plata y la regala, ¿no? Pero la plata es de la gente y hay una cantidad que hace un esfuerzo enorme para pagar sus impuestos, ¿cómo siente (la gente) esto de que el Estado de plata sin nada cambio?", agregó.

Martín Aguirre en diálogo con Malena Castaldi en "En Clave País" Foto: Darwin Borrelli

"Síndrome de Robin Hood"

Consultado sobre si esta discusión cambia en función de cómo pega en cada bolsillo, Aguirre dijo que "en el fondo hay un tema ideológico". "Hay un sector de la política que cree que el rol del Estado de alguna manera es tomar y y repartir. Como una especie de síndrome de Robin Hood. Sacarles a los que más tienen para darles a los que menos tienen. Y yo creo que eso está un poco atrás de esa necesidad de evitar las contraprestaciones. Enturbia ese ese ese rol del Estado más magnánimo y de repartir plata".

"Del otro lado está la otra mirada: si el Estado le saca plata a la gente, la gente por lo menos necesitaría recibir la confirmación de que esa plata se usa para algo que es constructivo para todos", agregó.

El director de Redacción de El País también apuntó que "otro tema que complica el debate" es el argumento ad hominem. "Un argumento que usó el ministro (Gabriel) Oddone de que ‘solo le revisamos lo que en lo que gastan los pobres y al resto no le revisamos nada‘, me parece que son argumentos que no contribuyen demasiado al elemento porque a los ricos o a los empresarios también. Cuando vos vas a pedir dinero al Estado, vas a pedir un beneficio tributario, tenés que dar ciertas garantías, tenés que explicar en qué lo vas a usar", enfatizó.

El "tabú" de cuestionar las políticas sociales en Uruguay

Otro de los aspectos abordados por Aguirre en su columna fue la disparidad entre los recursos asignados al presupuesto público y el dinero que efectivamente llega a los beneficiarios.

"Me parece que eso es algo que en Uruguay ha sido como tabú tratar en los últimos años, que es: los uruguayos colaboramos con una cantidad de dinero, los que pagamos impuestos, para ayudas sociales, para ayudar a los uruguayos que están en peor situación. (...) Y sin embargo es como que nunca hay una evaluación concreta o una mirada de cuál es el resultado que tienen esas políticas", detalló.

"La inversión que está haciendo Uruguay en ayudas sociales es inmensa. Solo el Mides reparte US$ 1.000 millones al año. Sin embargo, no hay un análisis o un balance de si están dando resultados esas políticas", afirmó Martín Aguirre.

La columna completa se puede ver en el canal de YouTube de El País.