“Dónde está la intendencia”: el mapa de contenedores repletos y calles rotas de la capital impulsada por colorados

Montevideo tiene un histórico problema de recolección de residuos y mantenimiento de calles y veredas. Con el pasar de los años, el debate político circundante ha tomado mayor relevancia y las críticas a la Intendencia de Montevideo (IMM) se han endurecido. Ahora, desde el Partido Colorado se impulsa un nuevo sitio web —y próximamente una aplicación móvil— para reportar estas cuestiones y, a su vez, acceder a un mapa interactivo de la ciudad que indica los puntos geográficos correspondientes.

La página ( dondeestalaintendencia.uy ) muestra las ubicaciones reportadas por otros usuarios a propósito de basura acumulada, calles o veredas rotas, balizas abandonadas, problemas de alumbrado o espacio público, como por ejemplo grafitis.

El impulsor de la herramienta, Agustín Quintana, diputado suplente del Partido Colorado, dijo a El País que pronto se lanzará en formato app y explicó algunos detalles de su funcionamiento. Para publicar un reporte, se debe adjuntar una foto del lugar y una breve descripción del problema, así como se tiene que indicar el punto en el mapa. Asimismo, la persona debe ingresar su nombre completo y número de celular.

El legislador aclaró que el sitio no prevé el registro de otras problemáticas sociales, como la gente en situación de calle o episodios de violencia, sino que se centra en aspectos que son estrictamente competencia de la comuna encabezada por Mario Bergara.

“La IMM tiene sus herramientas, pero mucha gente dice que no da respuestas”, señaló, y destacó el “diferencial” de poder observar un mapa interactivo actualizado para el público general, así como el uso integrado de inteligencia artificial para la gestión de datos.

Según los datos que indicó, los más de 100 primeros reportes ingresaron en menos de 24 horas. La mayoría de reclamos son por basura acumulada, seguido de aquellos vinculados a calles o veredas dañadas.

Quintana, quien suple a Gabriel Gurméndez en la Cámara de Representantes, promueve el uso de la aplicación junto a su agrupación Reformistas, y cuenta con apoyo dentro de la Junta Departamental de Montevideo por parte de ediles, como el colorado Federico Paganini y el blanco Eric Spektor.

Spektor señaló en diálogo con El País que sigue de cerca el asunto y que hace tiempo tenía la intención de poder “mapear todos los reclamos”. En paralelo al funcionamiento de la app, los curules se aprestan a darle seguimiento al asunto desde la junta en los aspectos políticos y administrativos.

Vale recordar que el objetivo de la aplicación es solo informativo y de reporte, no de atención y resolución, pues eso depende de la intendencia. Spektor puntualizó que, a datos de setiembre de este año, la IMM tenía cerca de 87.000 reclamos pendientes en toda la administración.