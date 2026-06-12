Diputado blanco desafió a bancada del FA a aplicar artículo por casos de inconducta: "Han pretendido callarme"

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, publicó este viernes un video en su cuenta de X donde desafió a los legisladores del oficialismo a acudir a un mecanismo constitucional para destituirlo. Además, denunció que en los últimos días han pretendido "censurarlo mediante amenazas".

Rodríguez manifestó que hubo "una decisión premeditada" por parte de la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) de "tratar de ocultar errores propios". Para el legislador, dicha decisión fue "instrumentada" tanto por los diputados y senadores del oficialismo, así como por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

"Han pretendido callarnos, a través de avisos, de amenazas, han querido colocarlos una especie de mordaza, de censurarnos", manifestó Rodríguez.

Frente Amplio. Fernando Pereira habló de su último viaje a China.

Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Yo les digo que con este legislador no van a poder", añadió el nacionalista, perteneciente al sector del Herrerismo. "Les vamos a seguir diciendo esas verdades que tanto les duelen, acá los espero", acotó.

Rodríguez instó a la bancada frenteamplista a acudir al mecanismo del artículo 115 de la Constitución, el cual establece que cada una de las cámaras del Poder Legislativo puede "corregir a cualquiera de sus miembros" por "desorden de conducta".

Además, dicho artículo también indica que el mecanismo habilita a suspender a un legislador por dos tercios de votos del total de cada una de las cámaras.

Juan Martín Rodríguez. Foto: Prensa Lista 71.

"Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación", reza el artículo 115.

"Con la verdad no ofendo ni temo, ni me callo ni me voy", concluyó Rodríguez.

Si tanta valentía y coraje tienen para enviarnos “avisos” y amenazas, en búsqueda que nos callemos, le sugiero a la Bancada del Frente Amplio, que inicien el mecanismo del artículo 115 de la Constitución.



Acá los espero… con la VERDAD no ofendo ni temo! Ni me callo, ni me voy! pic.twitter.com/AA38rQr7Nr — Juan M. Rodríguez 7️⃣1️⃣ (@_RodriguezJuan_) June 12, 2026

Intervención de Rodríguez en Diputados obligó a suspender la sesión

Una sesión de la Cámara de Diputados del pasado martes debió ser momentáneamente suspendida luego de que el presidente del órgano, el nacionalista Rodrigo Goñi, cortara el micrófono a Rodríguez, quien dijo a los gritos al tomar la palabra que "el pueblo uruguayo siente vergüenza" del presidente Yamandú Orsi.

La Cámara Baja se encontraba tratando las presuntas irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la designación de una comisión investigadora parlamentaria para la gestión del prestador público.

"Tengo derecho a hacer una referencia, si no es por la vía de la alusión personal, es por la vía de la aclaración", dijo Rodríguez, que instantes después fue interrumpido por Goñi, quien le explicó que debía aclarar los dichos, pero no hacer alusiones.

Cámara de Diputados. Foto: Ignacio Sánchez.

"Yo aclaro, pero los que oscurecen son otros", apuntó Rodríguez. En esa línea, hizo referencia a una "sarta de barbaridades" en el marco de la discusión parlamentaria que estaba teniendo lugar hacía horas en Diputados.

"Vergüenza es la renuncia de un vicepresidente", dijo el legislador nacionalista en referencia al ex vicepresidente Raúl Sendic. "Eso es vergüenza", reiteró.

Señaló que eso "fue el mayor escándalo en la historia institucional de nuestro país, hasta ahora"."Ahí está lo que le hace mal a la política", añadió Rodríguez.

"José Artigas dijo 'con libertad no ofendo ni temo', yo, parafraseándolo y adaptándolo [digo] con la verdad no ofendo ni temo, en todo caso, lo que hoy siente todo el pueblo uruguayo es vergüenza del presidente de la República", continúo Rodríguez a los gritos.

El micrófono del legislador nacionalista volvió a ser cortado y Goñi decidió suspender momentáneamente la sesión por un lapso de 10 minutos.