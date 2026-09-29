Cruce entre oposición y MI por cifras de homicidios; "no corresponde hacer cortes antojadizos", dijo el ministro

Autoridades del Ministerio del Interior comparecieron este martes en el Parlamento para dar explicaciones acerca de las últimas cifras de delitos informadas, que mostraron un pico en los homicidios en el primer semestre del año desde la medición de 2018. La oposición impulsó la convocatoria y presentó a Carlos Negro algunos números manejados por la Policía, los que muestran un mayor deterioro, aunque el ministro no dio estos datos como válidos.

Si bien el jerarca sostuvo que ya en setiembre de este año se registró casi un 30% menos de homicidios que en agosto, eso “no permite sacar conclusiones, sino que hay que esperar un ciclo de tiempo que permita evaluar”.

El senador blanco Javier García presentó una serie de cifras durante la comisión referentes a los homicidios en estos últimos meses, presuntamente manejadas por la Policía. Según esos datos, hubo un aumento interanual en los primeros ocho meses del año del 19,4%, de 242 a 289, y mayor aún en Montevideo y Canelones, con aproximadamente un 35% más.

Sobre esto, el ministro aseguró que las cifras no coinciden con las de Interior y que “no corresponde hacer cortes antojadizos en los períodos de tiempo para que las cifras resulten tal cual cada uno quiere leerlas”.

“Las cifras están calendarizadas, se presentan cada vez que corresponde. Cuando dan de una forma, se dan, y cuando dan de otra forma, también se dan, son transparentes y tienen acceso a todos los medios de prensa y el público en general”, dijo en rueda de prensa al finalizar la sesión.

A su vez, Negro indicó que en Cerro Norte se registró “un descenso de la violencia sostenido, que tiene que ver con un policiamiento a partir de la elección de determinadas zonas para el plan Más Barrio”.

No obstante, Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio (FA), afirmó por su lado que “ha habido un crecimiento en este último trimestre de las cifras de homicidios” y que cerca del 60% “tienen que ver con enfrentamientos entre bandas criminales”. Al igual que el ministro, remarcó que “hay que mirar cifras largas para efectivamente poder sacar conclusiones y no exclusivamente de trimestre contra trimestre”.

“En buena medida, esto también obedece a lo que el ministro explicó, sobre que han sido capturados básicamente los principales jefes de las bandas criminales que operan en Montevideo y su área metropolitana, y esto evidentemente genera una suerte de conflictividad por la jefatura de esas bandas y a su vez un enfrentamiento entre las mismas por el territorio”, explicó.

García criticó luego que las cifras que proveyó el Ministerio del Interior “son muy graves y hablan que la seguridad está desmadrada”. Asimismo, subrayó que el ministro está “sin respuesta y desbordado”.

“Yo le anuncié (él los sabe los números) que en los primeros ocho meses de este año aumentaron los homicidios casi 20%. En estos dos años de gobierno del FA aumentó en 10% los homicidios vinculados a conflictos criminales”, aseguró.

Esto implica, continuó el nacionalista, “un Estado fallido en materia de seguridad". Y agregó: "Hay barrios del área metropolitana y el interior del país que están gobernados por criminales y narcos”. Esta última afirmación fue rechazada por el ministro y también por Brenta.

Por el Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, manifestó estar “muy sorprendido de que ni el ministro ni el gobierno admitan que se está ante una verdadera crisis en materia de homicidios”.

“Julio y agosto tienen el doble de homicidios que el año anterior. Setiembre no sabemos si llegará el doble, pero el crecimiento es enorme. Sería raro que este año no termine teniendo la mayor cifra de homicidios de la historia del Uruguay desde que estos se miden. Está cabeza a cabeza para superar el 2018, el peor año del peor ministro, (Eduardo) Bonomi”, aseveró.

Ojeda planteó que se aplique el mismo plan que en la provincia argentina de Rosario, donde “la gestión (Patricia) Bullrich en eso fue muy exitosa”, al “ir de frente y sin vueltas contra el narco y asumir los costos que haya que asumir”.

Negro descartó esto, al argumental que “la realidad de la criminalidad argentina es distinta a la de Uruguay”, por lo que “no corresponde y no sería apropiado” aplicar las mismas políticas.