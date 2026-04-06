Citan a Sandra Lazo a comisión de Defensa del Senado por cárceles de máxima seguridad y control de fronteras

La Comisión de Defensa Nacional del Senado resolvió aprobar la solicitud del senador del Partido Nacional, Javier García, para que concurra al Parlamento la ministra de Defensa Sandra Lazo. Los temas por los que se prevé la convocatoria son la extensión de la zona de frontera bajo jurisdicción militar y la propuesta del Gobierno de dos cárceles de máxima seguridad en cuarteles.

García señaló que hay un proyecto presentado su partido en la que "se duplica" la zona de frontera bajo órbita militar. "Queremos llevar de 20 a 40 kilómetros el área bajo jurisdicción militar. Hasta ahora no conocemos el proyecto del ministerio, pero es similar al que hemos presentado", aseguró en rueda de prensa.

El senador y exministro de Defensa expresó que se busca que Lazo "informe sobre el proyecto en concreto". Por otro lado, García dijo que pretenden "saber en qué consiste la propuesta de instalar dos cárceles de máxima seguridad en cuarteles".

"¿De qué estamos hablando? ¿El Poder Ejecutivo plantea sacar dos cuarteles que están funcionando como tales, mudarlos y quedarse con los predios? ¿Plantea utilizar cuarteles funcionando con cárcel de alta seguridad adentro? No tenemos ni idea", añadió.

Para García "hay que salir de titulares". "Hasta ahora no se han presentado y queremos que venga la ministra de Defensa y presente los proyectos concretos", concluyó el senador nacionalista.