Cifra de infectados con el virus trepa a 110 y gobierno pide quedarse en casa lo más posible

Ayer llegó el otoño. Pero la linda tarde de sol de la víspera alentó a que cientos de uruguayos saliesen a espacios públicos para disfrutar del día. Playas, ramblas, plazas, y varios parques se vieron con notoria más gente que la que paseó por la ciudad en el resto de la semana.

Pero eso no es lo que aconseja el gobierno nacional. El pedido, la recomendación y la exhortación del gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, es a quedarse en los domicilios lo más que se pueda.



El objetivo central del pedido es mitigar y reducir la circulación del coronavirus en el país. Argentina y varios otros países han decretado la cuarentena general obligatoria. Pero Uruguay no está en esa situación, y por eso desde el gobierno se ha evitado tomar una medida de especial dureza para no afectar aun más la economía.

Las autoridades están constantemente analizando la situación, y adoptando medidas en diferentes ámbitos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, envió ayer un mensaje claro a la población para colaborar.



“El gobierno está haciendo todo el esfuerzo. Y está poniendo todo a disposición para mitigar el efecto de la propagación y la eventual atención. Peor no es solo una tarea del gobierno. Es una tarea de la sociedad. Pedimos calma, cooperación y colaboración”, dijo el jerarca.

Varias de las grandes superficies ya comenzaron a limitar el número de clientes que pueden ingresar a la vez. Foto: Mateo Vázquez

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas fue en la misma línea. Luego de actualizar la cifra de afectados por coronavirus que aumentó en 16 nuevos casos, lo que da un total de 110, el ministro mostró confianza en que el país va a salir adelante.



De todos modos se había planteado cierta confusión con un mensaje que Salinas expresó temprano en la tarde donde planteaba que la gente podía salir a hacer ejercicio si lo deseaba.

El jerarca de gobierno reafirmó que el país se encuentra en la misma fase epidemiológica que el jueves cuando el presidente exhortó a la población a quedarse en sus casas.



“Queremos exhortar a seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento. Todavía queda gente que ha hecho caso omiso, así que exhortamos por el bien de la salud de los uruguayos que hagan caso a lo que se plantea desde el gobierno”, dijo Lacalle Pou el jueves por la noche.

Ante la consulta de los periodistas el ministro de Salud explicó que en ningún momento se habló de confinamiento. “Somos un todo y estamos todos involucrados en esto, pero las personas que están sanas y que guardan una distancia suficiente con los demás no está prohibido el tema de la circulación al aire libre o hacer actividades de esparcimiento", dijo Salinas. “Por supuesto que cuanto más tiempo estemos en casa, es mejor”, insistió.

Lacalle escucha al ministro Salinas informar sobre el coronavirus en Uruguay. Foto: Presidencia

El secretario de la Presidencia dijo a El País que efectivamente el pedido del gobierno a la población es el de extremar los cuidados y quedarse en sus hogares.



“Cuanto más se queden en su casa es mejor. Evitar aglomeraciones de gente es importante. No hay confinamiento, y no está impedido salir. Tenemos que evitar aglomeraciones de gente. Por eso suspendimos las escuelas, espectáculos públicos, que no vayan ni siquiera a los comedores, que nosotros nos encargamos de llevarle la alimentación. Cuanto más se queden en sus casas mejor”, enfatizó Delgado.



El jerarca de gobierno aclaró que no se trata de vacaciones y pidió especial colaboración a la población para salir de la emergencia sanitaria.

“Obviamente que se trabaje en la medida de lo posible, el teletrabajo es lo ideal para quienes lo puedan implementar y que se evite lo más posible”, remarcó.



El gobierno busca mantener activa la economía y evitar que el país se frene. El presidente remarcó que en medio de la emergencia sanitaria, lo central es garantizar la salud de los uruguayos.



Pero mantener “los motores” de la producción encendidos -como lo graficó la ministra Arbeleche- es también central para evitar problemas mayores y nuevo en la sociedad.

La Secretaría de la Presidencia insistió ayer en el llamado a que la gente permanezca lo más que pueda en sus casas. Foto: Leonardo Mainé