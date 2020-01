Carolina Cosse: "No soy de andar para adelante y para atrás"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de anunciar que competiría por la Intendencia de Montevideo, la senadora electa Carolina Cosse se entrevistó con el presidente Tabaré Vázquez y con el exmandatario José Mujica.

No está dispuesta debatir en la campaña con los demás candidatos del Frente Amplio y considera que la izquierda debe hacer una “profunda autocrítica” tras perder el balotaje. Si resulta electa, con Adeom tiene una definición clara: nunca cerrará el diálogo.

-¿Cómo pasó de querer ser presidenta a lanzarse a la Intendencia?



-Son momentos y procesos diferentes. Estamos hablando de que en febrero del año pasado se generó toda la elección interna del Frente Amplio para competir en las nacionales y fue un proceso unitario. En las distintas etapas aposté constantemente a discutir con la gente, escuchar. Debo tener más de 500 encuentros con grupos de personas en comités o en casas.



Después del balotaje sentí que la militancia estaba herida y quise seguir estando al lado de la gente. Sé que muchos líderes plantearon y el FA decidió realizar un proceso de evaluación después, pero la gente estaba haciendo la evaluación en ese momento.



Entiendo el razonamiento de que ahora hay que competir por la Intendencia, pero sentí que tenía que seguir ahí y llegó enero y me tomé mi primera semana de vacaciones. Durante diciembre naturalmente las personas me lo plantean si voy a ser candidata y empecé a sentir que había algo natural en la sensación de la gente (...) Pero quería tomarme un tiempo para tomar definiciones, porque una vez que uno toma una definición no es para andar para adelante y para atrás.



No soy así. Después que me definí y fui a la Departamental del Frente en Montevideo como que me sentí muy feliz y me siento muy feliz, porque ahora cuando la gente me pregunta puedo decir que sí que está mi nombre como la posibilidad de que sea candidata para la Intendencia.



-¿Le costó tomar la decisión de presentarse o fue fácil?



-Medité mucho porque uno no tiene que confundirse, vas por la calle y la gente te saluda bárbaro y te quiere. Quise meditarlo bien porque uno no puede quedarse con la superficie de las cosas. Medité mucho sobre Montevideo, sobre el futuro del departamento y de la gente.

-¿En algún momento consultó a referentes políticos como Tabaré Vázquez o José Mujica antes de presentarse como candidata?



-Conversé con los dos, pero no para consultarlos, conversé de política. Me hacía falta también escuchar qué estaba pasando por la cabeza de todos ellos, cómo ubicaban Montevideo en esta encrucijada política.



-¿Tiene el apoyo de Vázquez?



-No le pediría jamás al presidente que violara la Constitución. No fui a ninguna de las reuniones a pedir nada. Fui a conversar porque los respeto mucho a ambos y en particular al presidente, ya que tuve el honor de formar parte de su gobierno. Jamás le iría a preguntar algo que sé que no debe responder.



-¿Se esperaba que el MPP no la apoyara en su intención de ser candidata?



-Los procesos de los partidos en el Frente Amplio siempre son moviditos, siempre hay varias internas corriendo al mismo tiempo y yo me abstraigo de eso. Para mi, el centro es Montevideo.

-¿Qué le contestaría aquel que puede pensar que en realidad usted se postula a este cargo, pero lo que le interesa es alcanzar la Presidencia?



-Que yo cuando hago un planteo para Montevideo no estoy pensando en otra cosa que en Montevideo. No estoy haciendo ningún cálculo electoral, sinceramente no. Hemos elaborado un pensamiento en lo que creo deberíamos aspirar todos, una Montevideo integrada sin confrontaciones o polarizaciones.



-¿Quedó conforme con cómo se procesó la derrota o faltó autocrítica interna, incluyendo a la que fuera la fórmula del Frente Amplio?



-La autocrítica todavía no sucedió porque está planteada para después de mayo.



-¿Le parece bien?



-Tiene muy poca importancia lo que me pueda parecer. No voy a entrar a discutir, porque no sumo a la unidad. (…) Es necesaria la autocrítica profunda pero no entre cúpulas y no para destruir, para construir. Pero eso ya tendrá su momento.

-¿Daniel Martínez tendría que haber hecho autocrítica antes de presentarse?



-Nunca voy a hablar mal de ningún compañero.



-¿La sorprendió la candidatura de Martínez cuando había dicho que no iba a postularse?



-Él fue tomando varias posiciones y me di cuenta que era un proceso personal y traté de abstraerme.



-¿Por qué dijo no entraría en una telenovela? ¿Vivió como una telenovela lo de la definición por la vicepresidencia?



-Porque creo que a la prensa le encanta armar telenovelas y a veces cuentan con la ayuda de la clase política.

Carolina Cosse, candidata a intendenta por el Frente Amplio. Foto: Leonardo Mainé

-¿No hay ninguna telenovela con Daniel Martínez?



-Yo no voy a actuar en ninguna (risas) No, está todo bien.



-¿Está dispuesta a debatir en la campaña con los otros candidatos del Frente Amplio?



-Entre compañeros no, porque no aporta. Soy frenteamplista, lo tengo en el ADN, entre compañeros debates públicos no. No me niego al debate con candidatos de la oposición, no estoy en contra. Hay que ver.



-¿Le preocupa cómo se está procesando el tema de las candidaturas a la interna, por ejemplo las diferencias en el PS?



-En la interna de los sectores no me meto, porque todos tienen una interna compleja que espero se resuelva rápidamente porque el centro no es ese.

-¿No hay demasiado ruido con las candidaturas y eso afecta la unidad interna?



-La campaña todavía no ha empezado. En el Frente Amplio somos todos los frenteamplistas, el frenteamplista de a pie sabe que después los zapallos se arreglan en el carro. Ahora le voy a hablar a los frenteamplistas de a pie: para que quede claro que la patriada de noviembre la hicieron ellos. Consiguieron 200.000 votos más y eso no lo consiguió ninguna cúpula, ni ninguna estructura. Lo consiguió la gente.

-¿Coincide con algunos dirigentes en que el Frente Amplio corre riesgos de perder en Montevideo?



-Yo creo que no, porque las distintas administraciones del Frente Amplio en Montevideo han producido un acumulado que es lo que le da la fortaleza. La administración de Tabaré demostró que el Frente no solo podía llegar al gobierno sino que podía ser gobierno. La administración de (Mariano) Arana nos devolvió el Solís, por decir algo. La administración de (Ricardo) Ehrlich implementó el Sistema de Transporte Metropolitano, en la que tuve el gusto de participar. La administración de Ana (Olivera) armó el centro de movilidad y la de Daniel tuvo un accionar en infraestructura muy bueno.

-¿Le conforma el nivel de la limpieza en la ciudad?



-Nunca nos va a conformar el nivel de limpieza y creo que no es una sola cosa lo que hay que hacer. Creo que la limpieza se enmarca en un tema más amplio que es salud, cultura, bienestar y creo que es algo que no tiene un solo costado. La gestión tiene que estar, la papelera tiene que estar, el contenedor tiene que estar, pero son todas cuestiones que hay que ir haciendo con la gente. Ir construyendo entre todos un cambio cultural para que llegue el día que te avergüence tirar el papel. Como pasa ahora que a nadie se le ocurre prender un cigarrillo en un lugar público.

-¿Cómo se logra, eso con sanciones como la que se aplicó con el tabaco?



-No se logró solo con sanciones, también con una muy buena comunicación. Las cosas no se hacen solo con sanciones o acciones correctivas. Yo creo que queda mucho por hacer y Montevideo tiene que ser la ciudad más limpia del mundo, la más luminosa y cuidadosa.

-¿La basura es un problema cultural o de gestión?



-Las dos cosas.

-¿En qué medida?



-No sé todavía, recién empieza la campaña y me piden definiciones que hay que trabajarlas. Hay que estudiar. No es responsable tirar ideas así.

-Usted es conocida por tener un carácter firme. ¿Piensa que su personalidad la puede ayudar a tratar con Adeom, uno de los gremios más difíciles?



-Mi mayor fortaleza está en mi capacidad de dialogar. ¿Cómo voy a integrar equipos si no dialogo? Los proyectos que hubiera llevado adelante hubieran fracasado todos. Trabajé en la Intendencia a cargo de la división tecnología de la información y durante los tres años tuve diálogo con Adeom.



-¿Cuál es su concepto de Adeom?



-Mi concepto general es que no hay que generalizar y que el centro no es Adeom tampoco, ni como fuera que se llamara el sindicato. Acá el centro es el interés general de Montevideo y tenemos que tener todas las personas que trabajamos para eso el mayor diálogo honesto y con fundamentos posibles. Nunca voy a cerrar el diálogo, pero eso no quiere decir que no ponga fundamentos y claridad.



-Si Adeom para por ejemplo en el área de limpieza se puede generar un caos enorme con la basura. ¿No le teme a ese tipo de medidas?



-Todo puede ser difícil, yo no minimizo ninguna situación. Lo que digo es que en los tres años que estuve dialogué. A veces nos pusimos de acuerdo, a veces no, y en los cinco años que fui presidenta de Antel con un gremio fuerte no hubo ni un conflicto y eso fue porque había un diálogo muy intenso (…) Lo que va a primar es el interés general y no el corporativo.



-¿Cómo piensa resolver el problema de la gente en la calle?



-Es un tema multicausal, el Mides se encontró con que había de todo en un relevamiento que hizo. Que había gente que tenía trabajo e igual estaba en la calle. Había problemas de adicción. Creo que la aproximación tiene que ser multidisciplinaria y cuerpo a cuerpo porque si bien el marco normativo les da derecho a estar donde están, el resto de nosotros tenemos derecho a disfrutar de la vereda y a circular con libertad.

-¿En caso de que gane las elecciones en mayo el gabinete será paritario?



-Sí creo que es bueno. Yo estoy hablando de una ciudad integrada y hay que dar el ejemplo. Creo que tiene que ser un gobierno de todo el Frente Amplio.

“Otros países tienen multas más saladas”

-¿En qué le gustaría mejorar la gestión?



-El sistema de transporte metropolitano nos presenta un menú tecnológico y una gran cantidad de información sobre la movilidad de Montevideo. Hay que ver cuáles son las medidas que se podrían ir realizando para bajar el tiempo que las personas destinan al transporte en su día.



-¿Usted anda en ómnibus?



-Hace tiempo que no, ahora me muevo en auto.

-¿Está conforme con el tránsito en Montevideo?



-Tengo mis momentos (risas). Lo que sí es inevitable ver que hay una enorme cantidad de autos que no había antes y que responde a 15 años de crecimiento consecutivo del Uruguay en los gobiernos del Frente Amplio. Cuando pierdo la paciencia me acuerdo de eso y entonces me calmo (risas).

-¿Está de acuerdo con el precio de las multas de tránsito en Montevideo?



-En otros países más desarrollados las multas son igual o más saladas que en Montevideo, porque la idea es que se piense bien antes de quebrar los límites. Creo que se puso correctamente el centro en bajar accidentes y se bajaron. Nadie está feliz con una multa, pero la verdad que hay que mirar el panorama general.