Avanza el proyecto de construcción del Hospital de la Costa en Atlántida. Este miércoles se reunieron el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza; el alcalde de Atlántida, Ernesto Capano, y el director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Alfonso Lereté, para conocer algunos puntos clave del nuevo centro.

Según informó Lereté a través de un comunicado y confirmaron a El País fuentes de ASSE, el nuevo hospital contará con un helipuerto, cuyo predio –contiguo al centro asistencial– será cedido por la Intendencia de Canelones. El helipuerto se utilizará para traslados urgentes en helicóptero.

Proceso de licitación para el Hospital de la Costa

A comienzos de setiembre, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció el lanzamiento de la licitación para la construcción del Hospital de la Costa, una obra que tendrá un presupuesto de hasta US$ 36 millones. Tras la reunión de este miércoles los jerarcas de ASSE, la ANV y el gobierno canario confirmaron que 38 empresas se presentaron a licitación.

Según detalló Lereté, dentro de los interesados "hay capitales uruguayos y uno de China".

La Comisión de Adjudicaciones trabaja en este tema a fin de que "no más allá de febrero o marzo de 2027 se pueda estar definiendo qué empresa va a construir el hospital", detalló el director de la ANV.

Reunión por el Hospital de la Costa: el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza; el alcalde de Atlántida, Ernesto Capano, y el director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Alfonso Lereté Foto: Alfonso Lereté

Una vez seleccionada la empresa, esta tendrá un tiempo de entre 10 y 14 meses para ejecutar la obra. Desde ASSE dijeron a El País que a pesar de que "hay muchos factores envueltos", se espera que "una primera fase del Hospital comience a estar operativo en el primer semestre de 2028".

Más detalles sobre el Hospital de la Costa en Atlántida

Está previsto que el nuevo hospital incluya servicio de urgencia y emergencia, con acceso diferenciado para ambulancias y público, una nueva base de SAME 105, una policlínica con 33 especialidades —desde Cardiología a Psiquiatría—, unas 60 camas de Cuidados Moderados en total, 30 camas de Medicina de adultos, 20 camas de Salud Mental y diez camas de Pediatría. No tendrá CTI.

El hospital también contará con un block quirúgico para resolver cirugía ambulatoria y cirugía de día, y brindará quimioterapia, fisioterapia, cuidados paliativos, atención domiciliaria, e incluirá un Hospital de Día para infusiones, procedimientos o tratamientos.

Tal y como había adelantado la ministra Lustemberg, está previsto que el hospital tenga un resonador magnético de 1,5 Tesla o superior, un tomógrafo multicorte de 64 cortes o superior, un mamógrafo digital, radiología digital fija, y la realización de diversas ecografías (abdominales, del aparato urinario, gineco-obstétricas) y ecocardiografías.

Ambulancia de SAME 105 de ASSE. Foto: ASSE

El plan incluye espacios para la niñez, adolescencia y adultos mayores. Y servicios de Salud Sexual y Reproductiva, con control de embarazo, educación sexual y procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de Salud Mental con equipos multidisciplinarios, de Atención de adicciones (tabaco, alcohol y otras drogas), de Salud Bucal, y Vacunaciones.

El nuevo centro se integrará con otros centros públicos en casos de mayor complejidad. El Hospital de Clínicas será el centro de referencia del Hospital de la Costa para los pacientes adultos, y el Hospital Pereira Rossell será para los pacientes pediátricos.