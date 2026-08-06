Ambiente incluirá a Bañados de Carrasco en la lista de humedales protegidos para “despejar dudas y manejos”

En el marco de la discusión por el proyecto de Rendición de Cuentas, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño anunció que en este mes quedará pronto un nuevo decreto para incluir al régimen nacional de protección de humedales a los Bañados de Carrasco.

El ministro sostuvo que la publicación del decreto "permitirá despejar las dudas y manejos que surgieron" por el millonario proyecto inmobiliario previsto para la zona, que estará a cargo del empresario argentino Eduardo Costantini. "La delimitación supone que no se pueden desecar estos bañados", indicó el jerarca.

El proyecto está siendo analizado por la Junta Departamental y la Intendencia de Montevideo. No ha sido estudiado por Ambiente. "En el decreto se establece tomarnos más tiempo, para analizar con las intendencias de Montevideo y Canelones, las medidas de protección para los Bañados de Carrasco", expresó Ortuño.

La diputada colorada Elianne Castro pretendía convocar al ministro a la Comisión de Ambiente, pero tras esta decisión de la cartera desistirá de esa posibilidad.

Foto: Ignacio Sánchez.

Proyecto

La propuesta en las últimas semanas ha generado polémica con vecinos, parte de la academia e incluso en la interna del partido de gobierno: se trata de un megaproyecto de 228 hectáreas que incluiría un nuevo barrio al lado de los bañados de Carrasco, el último gran pulmón verde en el noreste de Montevideo y en el límite con Canelones, en medio de una zona que con el tiempo ha quedado aislada de parte de la ciudad, entre la usina de basura de Felipe Cardoso, la cárcel de Punta de Rieles, un par de asentamientos y el aeropuerto de Carrasco.

El proyecto, según informó Qué Pasa de El País, incluye un parque lineal abierto al público, un centro cívico, áreas comerciales y 3.000 viviendas en una zona de alto valor ambiental que sus impulsores dicen que mantendrán y mejorarán (lo cual es visto con profunda desconfianza por algunos actores, pero parece haber encontrado impresiones positivas y un primer respaldo en la Intendencia de Montevideo).