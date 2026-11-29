El alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, fue multado el pasado 24 de noviembre en Montevideo, en particular en las esquinas Santiago de Chile y San José, por ir manejando hablando por teléfono celular en un auto oficial para uso del municipio, que es propiedad de la Intendencia de San José.

Además, los inspectores de tránsito constataron que el jerarca circulaba con una matrícula sola en la camioneta Renault Orch, lo que también constituye una infracción (se debe contar con denuncia policial para evitar que otro vehículo circule con la otra matrícula).

Camioneta que manejaba Mariani. Foto: El País.

Según constató El País, al ser interceptado y multado, Mariani reaccionó de mala forma y amenazó a los funcionarios actuantes manifestando ser alcalde y haciendo hincapié en su capacidad de influencia por ostentar el cargo.

Al ocurrir la infracción en Montevideo, el expediente de lo ocurrido fue derivado a la Intendencia de San José, ya que la chapa de la camioneta es oficial y originaria de dicho departamento. Mariani no estuvo presente en Ciudad del Plata el 27 de noviembre cuando se inauguró una nueva escuela técnica, con la presencia del presidente, Yamandú Orsi.

Cuestionamientos políticos y divisiones en el Frente Amplio

En las últimas semanas, Mariani, electo alcalde de Ciudad del Plata con 4.600 votos y el respaldo del Movimiento de Participación Popular, ha generado divisiones dentro del Frente Amplio, a nivel nacional y departamental. El jerarca ha protagonizado varios cruces con dirigentes frenteamplistas de San José, que cuestionan sus formas de ejercer el poder y su gestión del municipio.