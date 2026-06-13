San José: inauguraron 58 viviendas en Ciudad del Plata para familias del asentamiento El Tanque

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inauguró este sábado 58 viviendas en el barrio San Fernando, ubicado en Ciudad del Plata, departamento de San José. El proyecto beneficia en su mayoría a las familias que residían en el asentamiento El Tanque, ubicado sobre la zona de Delta del Tigre.

De la actividad participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y la intendenta de San José, Ana María Bentaberrí, entre otras autoridades.

Alejandro "Pacha" Sánchez durante la inauguración de viviendas en Ciudad del Plata. Foto: MVOT.

"Esto que está pasando hoy no se lo regaló nadie, es su derecho. Es el derecho de cada uno de los uruguayos y las uruguayas a tener un techo digno, una casa digna y para eso tiene que servir la política", sostuvo Sánchez

"Tenemos que construir una vida digna para todos los gurises que están naciendo. También hay que ser solidarios porque todavía quedan un montón de uruguayos que están viviendo en un rancho", agregó.

Inauguran 58 viviendas en Ciudad del Plata. Foto: MVOT.

Paseyro, por su parte, afirmó que el realojo responde a un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el departamental y el municipio. "Todos los que trabajamos en este proceso entendimos que no importaban los colores, que acá había que trabajar juntos, poniendo a la gente en el centro y escuchando a la gente con sus necesidades", manifestó.

Durante la inauguración las familias intervinieron de forma colectiva un tanque de agua característico de la zona. Las autoridades también se llevaron llaveros confeccionados a partir de dibujos realizados por niños y niñas que habitarán el complejo.