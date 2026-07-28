Un hombre que trabajaba en la construcción de una obra en Colonia fue apuñalado por un compañero

La Jefatura de Policía de Colonia investiga el apuñalamiento de un hombre de 39 años mientras trabajaba en la construcción del emprendimiento urbanístico +Colonia, informó Canal 3 y confirmó El País con fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas de este lunes, en las obras sobre el ingreso a la ciudad de Colonia del Sacramento. El atacante, de 42 años y con múltiples antecedentes penales, hirió con un arma blanca a la víctima -sin antecedentes- en su pierna izquierda.

Posteriormente el agresor se dio a la fuga y actualmente no está detenido, mientras que el hombre de 39 años fue trasladado a un centro asistencial de la capital del departamento.

Jefatura de Policía de Colonia. Foto: El País.

Según la información primaria, el episodio fue resultado de un entredicho entre ambos trabajadores. La Policía analiza las circunstancias del caso.