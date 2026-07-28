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El País Información Policiales

Un hombre que trabajaba en la construcción de una obra en Colonia fue apuñalado por un compañero

El atacante, con múltiples antecedentes penales, se dio a la fuga y actualmente no está detenido. La Policía departamental investiga las circunstancias del caso.

El País
El País
28/07/2026, 15:32
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Obras +Colonia.jpg
Construcción del emprendimiento +Colonia.
Foto: La Nación / GDA.

La Jefatura de Policía de Colonia investiga el apuñalamiento de un hombre de 39 años mientras trabajaba en la construcción del emprendimiento urbanístico +Colonia, informó Canal 3 y confirmó El País con fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas de este lunes, en las obras sobre el ingreso a la ciudad de Colonia del Sacramento. El atacante, de 42 años y con múltiples antecedentes penales, hirió con un arma blanca a la víctima -sin antecedentes- en su pierna izquierda.

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Posteriormente el agresor se dio a la fuga y actualmente no está detenido, mientras que el hombre de 39 años fue trasladado a un centro asistencial de la capital del departamento.

Jefatura de Policía de Colonia.
Jefatura de Policía de Colonia.
Foto: El País.

Según la información primaria, el episodio fue resultado de un entredicho entre ambos trabajadores. La Policía analiza las circunstancias del caso.

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