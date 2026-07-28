Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Buscan a una joven de 18 años que se dirigía a una biblioteca y no volvió a su hogar en Maldonado

Al momento de su desaparición, Pepa Almendra vestía un suéter beige, pantalón jean claro, championes celestes con tonos negros y blancos, y portaba un bolso floreado.

El País
El País
28/07/2026, 13:49
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Placa Ausente Pepa Vergara
Placa Ausente Pepa Vergara, joven de 18 años, está ausente desde el lunes 27 de julio en Maldonado.
Foto: Ministerio del Interior.

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita colaboración para localizar a Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, joven de 18 años.

La mujer fue vista por última vez este lunes 27 a las 14:00 horas, cuando salió de su domicilio con destino a una biblioteca ubicada en la zona céntrica de Maldonado.

Ratifican condena de cárcel para dos personas por asesinato de un hombre y una mujer en Chihuahua en 2023

Al momento de su desaparición, Pepa Almendra vestía un suéter beige, pantalón jean claro, championes celestes con tonos negros y blancos, y portaba un bolso floreado.

En cuanto a sus características físicas, la policía detalló que es de complexión delgada, mide 1,70 metros de estatura, tiene tez blanca, ojos verdes y el cabello de color castaño.

Para aportar cualquier dato que permita establecer su paradero, se encuentran disponibles las siguientes vías:

  • Teléfonos: 9-1-1 o al 2030 4638 (personas ausentes).
  • Correo: personasausentes@minterior.gub.uy
  • Presencial: en cualquier seccional policial.
Fachada Jefatura de Policia de Maldonado , foto Figueredo, corresponsal Maldonado , Archivo El País, 20110527
Fachada de la Jefatura de Policía de Maldonado.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Enfermera encontró el cuerpo de una mujer en la ruta y vio cómo un auto le pasó por arriba y fugó

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Maldonado

Te puede interesar