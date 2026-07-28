Buscan a una joven de 18 años que se dirigía a una biblioteca y no volvió a su hogar en Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita colaboración para localizar a Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, joven de 18 años.

La mujer fue vista por última vez este lunes 27 a las 14:00 horas, cuando salió de su domicilio con destino a una biblioteca ubicada en la zona céntrica de Maldonado.

Al momento de su desaparición, Pepa Almendra vestía un suéter beige, pantalón jean claro, championes celestes con tonos negros y blancos, y portaba un bolso floreado.

En cuanto a sus características físicas, la policía detalló que es de complexión delgada, mide 1,70 metros de estatura, tiene tez blanca, ojos verdes y el cabello de color castaño.

Para aportar cualquier dato que permita establecer su paradero, se encuentran disponibles las siguientes vías:

Teléfonos: 9-1-1 o al 2030 4638 (personas ausentes).

Correo: personasausentes@minterior.gub.uy

Presencial: en cualquier seccional policial.