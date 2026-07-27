Ratifican condena de cárcel para dos personas por asesinato de un hombre y una mujer en Chihuahua en 2023

Fiscalía informó este lunes que el Tribunal de Apelaciones de 2do Turno confirmó un fallo dictado por la Fiscalía Departamental de Maldonado de 1er Turno, que había obtenido la condena de dos de las personas involucradas en un doble homicidio ocurrido los días 9 y 11 de febrero de 2023, en lo que fue una rapiña para que los condenados se apoderaran de dinero y drogas de la víctima.

Uno de los imputados había sido condenado como coautor penalmente responsable de un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso; el cometer el homicidio para preparar, facilitar o consumar otro delito; la reincidencia y la pluriparticipación, y como autor penalmente responsable de un delito de tenencia de sustancias estupefacientes no para consumo y un delito de tráfico interno de armas y municiones, todos en régimen de reiteración real, a la pena de 25 años de penitenciaría.

El otro hombre imputado fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de encubrimiento a la pena de 5 años de penitenciaría, ya que se encargó de enterrar los cuerpos de las víctimas y cubrir evidencias.

Los otros dos hombres que participaron del homicidios habían sido condenados en 2023 mediante un proceso simplificado. Uno de ellos fue encontrado penalmente responsable de un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido para cometer otro delito, a la pena de 20 años de penitenciaría. El otro había sido condenado como cómplice penalmente responsable de un delito complejo de Homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido para cometer otro delito, a la pena de 6 años de penitenciaría.

La apelación de las defensas y la respuesta del tribunal

Las defensas de ambos condenados durante el juicio oral habían apelado el fallo judicial, ya que argumentaron, entre otras cosas, admisión de prueba inadmisible, ilícita o prohibida, obtenida de forma ilegal, solicitando así que se retiren los cargos a los condenados.

Además, habían pedido que se anule el juicio oral ya que consideraron que la policía no había solicitado autorización judicial para desenterrar los cuerpos de las víctimas.

El tribunal de apelaciones consideró que estos cuestionamientos "no son tales" ya que "apuntan a críticas sobre la admisibilidad de las pruebas". En ese sentido, sostienen que debieron ser planteados en la audiencia de control de acusación.

Hallaron dos cuerpos enterrados cerca del arroyo El Potrero en Maldonado Foto: Ricardo Figueredo

El caso

El pasado 26 de febrero de 2023 fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer en avanzado estado de descomposición. Al momento del hallazgo, la policía se encontraba buscando a un hombre cuya familia había denunciado como desaparecido. Según el testimonio de un familiar, "gente desconocida había ingresado a su casa", lo que derivó en la búsqueda de una mujer implicada.

Tras las pericias forenses realizadas a los cuerpos encontrados en Chihuahua, se logró determinar que se trataba del hombre desaparecido, Milton Vásquez Rodríguez, y la mujer que la policía buscaba, y Karol Peloche Cedrés.

Según informó en su momento el Ministerio del Interior, la mujer engañó al hombre para robarle junto a otros individuos, pero estos terminaron asesinándolos a los dos.

La rapiña tuvo por objeto apoderarse de dinero y drogas de la víctima. La otra víctima, la mujer que también había participado del crimen, fue asesinada por los condenados por comentarle a otras personas lo sucedido.