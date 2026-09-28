Rapiñó una vivienda, ató a las víctimas y volcó en la ruta Interbalnearia mientras escapaba

Un hombre de 36 años fue condenado a siete años de prisión luego de copar una vivienda en La Tuna (Canelones), amenazar con arma de fuego y atar a los integrantes de la casa y robarles su vehículo, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Según el reporte policial, el hecho se registró en la noche del sábado. Efectivos del PADO se dirigieron a una vivienda ubicada en Minuanes y la Rambla, en La Tuna, tras recibir una alerta por rapiña.

Las víctimas manifestaron que un hombre entró a la casa bajo amenazas con un revólver. Antes de retirarse –llevándose una cámara fotográfica, documentación y una camioneta– dejó a las víctimas “atadas de manos y pies” en la segunda planta de la casa. Los damnificados lograron desatarse y llamar a la Policía.

Patrullero de Policía en Canelones Foto: Archivo

El hombre rompió los celulares de las víctimas y se dio a la fuga. A pocos kilómetros, en el acceso a Santa Lucía del Este por Ruta Interbalnearia, la Policía encontró la camioneta robada, “volcada y con importantes daños”. En el interior del vehículo había un revólver calibre .22.

Poco después, la Policía recibió información desde un supermercado en Parque del Plata sobre un hombre que había solicitado asistencia luego de sufrir un accidente. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de 36 años, quien confesó ser el autor de la rapiña y “afirmó que había sufrido el accidente mientras escapaba en la camioneta, debido a que no sabía conducirla”.

El hombre fue trasladado a un centro médico para ser examinado y posteriormente quedó detenido a disposición de la Fiscalía. La Justicia condenó al hombre este domingo a siete años de prisión, como autor de cuatro delitos de rapiña especialmente agravada por porte de arma de fuego.