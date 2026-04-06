Policía de Rocha encontró el cuerpo del hombre cuya camioneta apareció incendiada cerca del Chuy

El domingo, en horas del mediodía, un hombre mayor de edad denunció que cuando llegó a su establecimiento rural en ruta 9, próximo a la ciudad de Chuy, ubicó en la entrada los restos de un vehículo incendiado.

La Policía de Rocha concurrió al lugar, donde se constató una Camioneta marca Fiat Strada totalmente incendiada, cuyo propietario sería un empleado del establecimiento, quien no pudo ser ubicado, ni contestaba llamadas.

Según informó la Jefatura de Policía de Rocha, la casa que ocupaba en el predio estaba trancada y en estado aparentemente normal. A unos 50 metros del vehículo se ubicó una botella plástica de dos litros que poseía restos de combustible.

Enterado el fiscal del caso, dispuso se active protocolo por personas ausentes y se realicen averiguaciones de rigor. Continuando con la investigación, en horas de la mañana de este lunes el capataz de otro establecimiento, que realizaba recorrida en su predio a unos 500 metros del vehículo incendiado, ubicó a unos 15 metros del alambrado un cuerpo.

Personal policial concurrió de inmediato al lugar, donde se constató que se trataba de la persona buscada, Iván Casas Viera, de 57 años, quien presentaba varias heridas provocadas aparentemente por disparos de arma de fuego.

Enterado nuevamente el fiscal, se hizo presente en el lugar y dispuso relevamiento por parte de Policía Científica.