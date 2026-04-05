Una mujer de 28 años fue apuñalada en el pecho tras discusión mientras esperaba lugar en un refugio del Centro

En las primeras horas del sábado, una mujer de 28 años resultó herida de arma blanca durante un incidente ocurrido en la zona de Agrimensor Germán Barbato y Mercedes, en la zona del Centro de Montevideo.

La víctima fue trasladada por personal policial a un centro de salud, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca en el tórax, sin riesgo vital inmediato.

Según la informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, la mujer habría mantenido una discusión en la vía pública con otras personas mientras aguardaba lugar en un refugio de la zona. Un testigo que la acompañaba señaló que, en ese contexto, resultó lesionada.

Las actuaciones permitieron establecer además que cámaras de videovigilancia registraron el desorden y la huida de la presunta autora hacia Avenuda Uruguay.

La víctima expresó su voluntad de radicar denuncia. Fiscalía dispuso continuar con la investigación y volver a informar ante cualquier novedad.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Homicidio de adolescente

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga distintos episodios de violencia ocurridos en las últimas horas. Uno de los hechos ocurrió durante la tarde del sábado, cuando la Policía intervino en Camino General Leandro Gómez, donde fue hallado herido de arma de fuego un adolescente de 15 años en el patio de una vivienda.

El joven fue trasladado por personal policial a un centro asistencial, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, vecinos manifestaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir a verificar, vieron a la víctima tendida en el suelo. En la escena fueron ubicadas 11 vainas calibre 45, manchas de apariencia hemática y un posible impacto de arma de fuego en una pared.

Trabajaron en el lugar Policía Científica, Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios. La investigación continúa.

Patrullero en un operativo policial. Foto: Estefania Leal.

Disparos en Buceo

En otro hecho de violencia, en las primeras horas de este domingo la Policía intervino tras registrarse disparos de arma de fuego frente a un local bailable ubicado en la zona de Contador Luis E. Lecueder y doctor Luis Bonavita (en el barrio Buceo).

De acuerdo con la información recabada por la Policía, un vehículo se detuvo frente al lugar y desde allí fueron efectuados cuatro disparos al aire. Posteriormente, se estableció que los presuntos autores serían dos hombres que se habían retirado del local minutos antes, luego de mantener una discusión.

En la escena fueron ubicadas cuatro vainas. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales. La investigación está en curso.

Un oficial de policía con esposas en las mano. Foto: Fernando Ponzetto

Ataque a balazos en Santa Catalina

Un tercer episodio violento se dio durante la noche del sábado, cuando un hombre de 41 años resultó herido de arma de fuego en una vivienda ubicada en Pasaje Marino, en el barrio Santa Catalina.

La víctima ingresó a un centro de salud trasladada en un vehículo particular y fue diagnosticada con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo que reviste gravedad. Posteriormente pasó a block quirúrgico.

El hombre presenta dos antecedentes penales. De acuerdo con la información recabada, la madre del herido manifestó que tres hombres llegaron en dos motos, ingresaron a la vivienda y se dirigieron directamente al dormitorio de su hijo, donde efectuaron varios disparos antes de darse a la fuga. La denunciante señaló que conoce a los presuntos autores por ser vecinos de la zona.

En el lugar del hecho fueron ubicadas manchas de apariencia hemática en el fondo de la vivienda. No se hallaron vainas. Trabajó Policía Científica y se continúa con la investigación.