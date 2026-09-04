Persecución policial y choque en barrio Colón: rescataron a un hombre que quedó atrapado en una camioneta

Personal de Bomberos debió acudir en la tarde de este viernes al barrio Colón, en Montevideo, para rescatar a un hombre que quedó atrapado en una camioneta tras chocar durante una persecución policial.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con Bomberos, personal de esta dependencia policial fue requerido por un siniestro de tránsito en Lanús y Carlos Ott, donde una persona se encontraba dentro de un vehículo.

El accidente se habría producido en el marco de una persecución policial. Por su parte, el conductor del auto involucrado se dio a la fuga a pie tras el choque. El acompañante permaneció atrapado en su interior.

Al llegar personal de Bomberos al área, se realizaron tareas de extracción, donde se pudo posteriormente retirar al hombre del vehículo. En el lugar se hizo presente una emergencia médica que asistió al lesionado.