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El País Información Policiales

Murió un hombre de 38 años tras chocar su camión contra un limitador de altura en Colonia

Ocurrió pasadas las 10:30 horas en Nueva Palmira. A pesar de la asistencia médica y del cuerpo de rescate, se constató el deceso de la víctima dentro de la cabina del rodado.

El País
El País
31/07/2026, 16:13
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Siniestro de tránsito fatal en Colonia.
Siniestro de tránsito fatal en Colonia.
Foto: cedida a El País.

La Jefatura de Policía de Colonia informó este viernes sobre un siniestro de tránsito fatal en Nueva Palmira, donde un camión impactó contra un limitador de altura provocando la muerte de su conductor, un hombre de 38 años.

Según un comunicado de la dependencia policial, las autoridades recibieron sobre las 10:30 horas un llamado a través del 911 en donde se solicitaba presencia de efectivos en la calle Bravo por un siniestro de tránsito.

Murió quinta víctima de siniestro en Florida ocurrido en marzo y ya son cinco los fallecidos de una misma familia

Personal de la Seccional 4.ª de Nueva Palmira concurrió al lugar, comprobando allí que el vehículo había chocado con un limitador de altura y que el conductor se encontraba atrapado dentro.

Una emergencia médica que concurrió al lugar constató el fallecimiento del conductor.
Una emergencia médica que concurrió al lugar constató el fallecimiento del conductor.
Foto: cedida a El País.

Luego de que personal de Bomberos y emergencia médica trabajaran en el lugar, se confirmó el fallecimiento del conductor, que fue identificado con las iniciales M.S.B.G.

Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las causas del hecho. Además, fue enterada del caso la Fiscalía Letrada de Colonia.

Efectivo de la Policía Científica.
Efectivo de la Policía Científica.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Siniestro de tránsito fatal en ruta 6

Un siniestro de tránsito se registró el pasado lunes en una rotonda de la ruta 6, a la altura del kilómetro 19, que bloqueó durante algunas horas el sentido de salida de Montevideo durante este domingo.

Según informó Policía Caminera, el incidente ocurrió sobre las 17:15 en la ruta 6, que es la continuación de Avenida de las Instrucciones (cambia de nombre tras el cruce con José Belloni). Un motociclista de 58 años que iba de sur a norte chocó contra un camión que ya estaba en la circunvalación de la rotonda. En la zona, según consta en las fotografías de Caminera, hay cartel de ceda el paso para quienes quieren ingresar a la rotonda.

Siniestro de tránsito en rotonda de ruta 6.
Siniestro de tránsito en rotonda de ruta 6.
Foto: Policía Caminera

El conductor de la moto murió en el lugar y, debido al operativo de la Policía, la senda en el sentido de salida de Montevideo estuvo obstruida durante algunas horas. El chofer del camión, de 54 años, arrojó un resultado negativo a la espirometría.

Persecución policial cerca de ruta 102 terminó con un siniestro entre un patrullero y un camión

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