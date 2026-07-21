"Muerte dudosa" de un joven de 25 años en pleno Pocitos: relato de un testigo da una pista clave

La Policía investiga una "muerte dudosa" ocurrida en la noche de este lunes Avenida Brasil y Brito del Pino, esquina de Pocitos. Allí el cuerpo de un hombre fue encontrado en la calle y en primera instancia se catalogó el caso como una "muerte súbita", pero el aporte de un testigo dio un posible giro al establecer que minutos antes esa misma persona había tenido una discusión por el tránsito.

Sucedió sobre las 21:00. Personal policial concurrió a la zona tras un llamado al 9.1.1 y encontró a un joven de 25 años inconsciente. Llegó también una emergencia móvil, cuyos médicos constataron el fallecimiento con un diagnóstico de "muerte súbita". El parte policial al que accedió El País añade que, "de acuerdo con el relato de un testigo, momentos antes el fallecido habría protagonizado un incidente de tránsito".

"En el lugar trabajó Policía Científica y se dio intervención al Área de Investigaciones de Zona II y al Departamento de Homicidios", indicó la Jefatura, que añadió que ahora las actuaciones están a la espera del dictamen forense que establezca cuál fue la causa del fallecimiento.

Homicidio en Cerrito de la Victoria

A la misma hora, en otro sitio de la ciudad, la Policía intervenía en un homicidio. El parte indica que fue en la esquina de San Martín y Hum, en Cerrito de la Victoria. Un reporte indicaba que allí había un hombre herido de arma de fuego, y cuando llegaron los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 31 años sin antecedentes penales. Tenía una herida en el pecho. Personal médico constató su fallecimiento.

Testimonios recabados en la escena del crimen dan cuenta de un hombre que huyó del lugar en un auto color gris. "Trabajan en la investigación el Departamento de Homicidios, Policía Científica y el Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional II", informa el parte.