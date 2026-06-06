Mataron a balazos a un hombre en Punta de Rieles: la Policía busca a los autores del crimen

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre que murió en madrugada de este sábado tras ser baleado en el cruce de las calles Acuario y Pasaje B, en Punta de Rieles.

De acuerdo a el reporte policial, efectivos de la Zona Operacional III tomaron conocimiento sobre una persona herida por arma de fuego en la mencionada intersección.

Una vez en el lugar, el personal observó a un hombre caído en la vía pública, rodeado por varias personas y con "abundante sangrado". La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

Sobre la 01:35, personal médico constató el fallecimiento de la víctima por “múltiples heridas de arma de fuego. Shock hipovolémico con anemia".

Según las averiguaciones de la Policía, un testigo declaró que, antes del ataque, el hombre fue a un almacén de la zona, y al constatar que demoraba, salió a buscarlo.

Tras esto, observó que el hombre corrió desde una plaza cercana a la calle Ovidio Fernández Ríos y, al llegar a su encuentro, se desplomó.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, así como personal de Investigaciones y del Departamento de Homicidios, que asumió la investigación del caso.

Investigan hallazgo del cuerpo de un hombre en el arroyo Miguelete

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de un cuerpo en la intersección de la costanera del Arroyo Miguelete y la avenida José Battle y Ordoñez, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País al acceder al comunicado policial.

Puente de la Av. Luis Alberto de Herrera sobre el Arroyo Miguelete en el barrio Prado, nota sobre lugares donde pasaban tranvias en la ciudad de Montevideo, ND 20240807, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El cuerpo fue encontrado durante la jornada del pasado viernes por trabajadores de una empresa que desarrollaban tareas de limpieza en la zona. Al llegar al lugar los efectivos pudieron comprobar que había un hombre mayor de edad flotando el agua. La unidad de emergencia médica que acudió a la escena del incidente constató el fallecimiento del hombre.

En el lugar trabajó personal de Bomberos y Policía Científica.