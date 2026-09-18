"Levantá las manos": persecución culminó con detención de hombre que se escondió detrás de casilla para perros

La Policía detuvo este viernes a un hombre de 19 años tras una persecución por los techos y patios de varias viviendas en las inmediaciones de Leandro Gómez y Mendoza, en la zona de Plácido Ellauri.

El operativo comenzó luego de que la Policía recibiera un llamado al servicio de emergencias 911 por una mujer que había sufrido una rapiña cerca del lugar. Según reportó desde el lugar Telenoche (Canal 4), los efectivos rodearon la manzana e ingresaron a los patios y techos de varias viviendas para localizar al hombre, que escapaba por la zona.

Durante la persecución, la Policía incautó un arma que llevaba el sospechoso. Posteriormente, los efectivos determinaron que se trataba de una réplica.

Rapiña fuga y detención en Plácido Ellauri: El detenido estaba requerido. El hecho ocurrió en inmediaciones de Leandro Gómez y Mendoza, policía cerró las manzanas y subieron por los techos de las viviendas para capturarlo.



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Hombre que intentó rapiñar a una mujer fue detenido tras persecución en Nuevo Ellauri. Foto captura de video de Telenoche/Canal 4.

Persecución y captura

La persecución y la captura quedaron registradas por las cámaras del noticiero, que concurrió al lugar. "Levantá las manos", dijo un oficial que dio la voz de alto al ahora detenido. El hombre se escondió debajo de un parrillero y luego pasó hacia la parte trasera de una vivienda, donde permaneció oculto detrás de una casilla para perros. Los policías saltaron un muro, lo redujeron y concretaron su detención.

Durante el procedimiento, la Policía también incautó dos celulares. Los investigadores estiman que uno de ellos podría pertenecer a la víctima de la rapiña, aunque el hecho continúa bajo investigación.

Tras identificar al detenido, la Policía tomó conocimiento de que se trataba de un hombre de 19 años que estaba requerido por rapiña. El joven quedó a disposición de la Fiscalía.