Tiroteo obligó a suspender partido de baby fútbol en barrio Maroñas; vecinos piden intervención de la Policía

Un partido de baby fútbol de la Liga de Piedras Blancas debió suspenderse este miércoles de noche a raíz de un tiroteo ocurrido a 150 metros de la cancha.

Cerca de las ocho de la noche dos personas en moto abrieron fuego contra otra en la esquina de Itapeby y Costanera Maestra Aurelia Viera, en Maroñas. En esa esquina, hay un aro de básquetbol de la Intendencia de Montevideo, y en frente, un parque infantil.

Según fuentes policiales consultadas por El País, la víctima, que también viajaba en moto, cayó al piso dejando ese vehículo tirado en la calle. Posteriormente se subió a otra moto para irse del lugar.

Antes corrió unos metros por Itapeby, bordeó la cancha de baby fútbol y se perdió entre las casas de un asentamiento lindero. Los atacantes fugaron hacia el oeste por Costanera Aurelia Viera.

En ese momento había unos 50 niños y similar cantidad de adultos presenciando el partido de fútbol entre el local Parque Guaraní y Celiar.

Al escuchar la ráfaga de tiros y ver a la persona herida correr hacia la cancha, el juez y el presidente del club local deciden suspender el partido. En ese momento las personas y los niños se refugiaron en la sede y cantina del club y llamaron al 911.

"La respuesta policial fue muy rápida. Pero había niños muy shockeados, por lo que se decidió no seguir con el partido, dijo a El País Sergio Hernández, directivo de Parque Guaraní.

El tiroteo ocurrió mientras se disputaba un partido con niños de 9 años. Antes se había completado otro con niños de entre 10 y 13 años.

Parque Guaraní no realiza partidos entre semana de noche por la inseguridad en el barrio y los constantes tiroteos, contó Hernández. Entre semana se limitan a entrenar hasta las 20. Sin embargo tenían estos dos partidos pendientes que debieron jugarse este miércoles por calendario.

Un vecino del lugar relató a El País que los tiroteos son “constantes por enfrentamientos entre bandas”.

Garantías

Hernández relató que luego del tiroteo dirigentes de la liga y Celiar “no querían volver a jugar” en la cancha de Parque Guaraní. Ante la negativa, Hernández se comunicó con el senador del Partido Nacional, Martín Lema, para hacer gestiones ante el Ministerio del Interior, y conseguir las garantías de seguridad para disputar los partidos este jueves.

“Estamos yendo bastante seguido a Parque Guaraní porque estamos recorriendo varios clubes de Baby Fútbol. Allí una de las cosas que hace tiempo nos vienen reclamando es más seguridad porque el recorrido que tienen que hacer los padres para llevar a los niños a las prácticas y los partidos es a través de una zona muy compleja y oscura. Por eso nos reclaman más iluminación y ya hemos hecho algún planteo parlamentario al respecto”, relató Lema.

Ante la “alarma y la frustración” que generó la suspensión de los partidos por el tiroteo, Lema se comunicó en la mañana del jueves con el ministro del Interior, Carlos Negro, para que se dieran las garantías de seguridad para volver a disputar los encuentros.

“Agradezco la disposición del ministro de atender el reclamo. Me parece que son temas fundamentales porque no le puede ganar la frustración a estos niños que tienen la expectativa de jugar al fútbol y hacer una actividad que tiene más connotaciones que solo lo deportivo”, agregó el senador.

Finalmente, este jueves se disputará el partido que se suspendió ayer y otro de la categoría sub-13 femenina. Efectivos de la zona III reforzaron este jueves la seguridad en la zona y garantizaron presencia policial a la hora de los partidos

“Si no se volvía a jugar, nos ganaba la inseguridad y los delincuentes”, dijo Hernández.

En Parque Guaraní juegan unos 120 niños en varias categorías. El directivo agregó que no quiere que le pase a la institución lo mismo que le sucedió al club Alumni de Malvín Norte, que “cerró las puertas porque había menores que iban a robar durante los partidos”.

El Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Abal, dijo a El País, que se acercaron al club para ofrecer las garantías para jugar los partidos de este jueves y además atender “necesidades” que planteó la institución respecto a la “violencia comunitaria” en el lugar.

Adelantó que se harán talleres sobre el tema con el programa Pelota al Medio a la Esperanza. Además, dijo que la cartera gestionará ante la Intendencia de Montevideo para que el club reciba apoyos dentro del programa de mejora de infraestructura para instituciones de baby fútbol. Abal sostuvo que fines de agosto la Junta Departamental de Montevideo “regularizó” la concesión del predio del club por 10 años más, lo que habilita a Parque Guaraní a tener “un circuito de apoyo en infraestructura y equipamiento que va a ser muy relevante”.

Abriendo puertas

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, propuso crear en la órbita de la Organización de Fútbol Infantil una “unidad facilitadora” para que los clubes de Baby Fútbol accedan de forma más fácil a los programas y beneficios que el Estado ya dispone para estas instituciones. La iniciativa, denominada “Abriendo Puertas”, parte de las dificultades que enfrentan muchos clubes para cumplir con trámites, requisitos técnicos y documentación exigida para recibir esos apoyos.

Según la propuesta, aunque existen distintas herramientas estatales destinadas a estas instituciones, su acceso puede requerir la intervención de arquitectos, ingenieros, contadores, escribanos, abogados u otros profesionales que los clubes no siempre tienen a disposición.

La nueva unidad tendría como cometido identificar los programas disponibles para atender las necesidades de cada club, determinar los requisitos y facilitar el apoyo técnico y profesional necesario. También acompañaría a las instituciones durante la presentación y gestión de los proyectos y, cuando corresponda, en su ejecución y rendición. Entre las necesidades contempladas se mencionan obras en baños y comedores, iluminación de canchas, accesibilidad, regularización de construcciones, exoneraciones y financiamiento. La iniciativa no prevé crear nuevos subsidios o beneficios, sino facilitar el acceso a los existentes utilizando recursos humanos y materiales disponibles actualmente en la administración.

“Abriendo Puertas” funcionaría desde la ONFI en coordinación con la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las intendencias, los municipios, UTE y otros organismos con programas aplicables.