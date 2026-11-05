Inician investigación de urgencia tras desaparición del cuerpo de un bebé que murió en el Hospital Policial

La Dirección Nacional de Sanidad Policial inició este jueves una investigación de urgencia luego de que se constatara la desaparición del cuerpo de un bebé que falleció el pasado lunes 2 de noviembre en el Hospital Policial.

Mediante un comunicado, Sanidad Policial lamentó "profundamente" la situación, a la que calificaron "de extrema gravedad". Según detallaron, el bebé, que había nacido en condiciones de "prematurez extrema", fue trasladado a la morgue del centro asistencial tras su fallecimiento. Sin embargo, este jueves, luego de que la empresa fúnebre se presentara en el establecimiento para retirar el cuerpo, se constató la ausencia.

Investigación administrativa en marcha

Las autoridades del hospital mantuvieron una reunión con la familia del menor y se inició "una investigación policial de carácter urgente" y una investigación administrativa "para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a la gravedad" de la situación.

En esa línea, señalaron que la Dirección de Sanidad Policial destinó "todos los recursos" para contribuir al esclarecimiento de la situación.

Paralelamente, la institución expresó "profundo pesar" por el fallecimiento del menor y lamentó "la angustia que esta situación agrega al duelo de los padres y familiares". Desde la institución puntualizaron que "no se formularán hipótesis ni se adelantarán conclusiones" en el marco de la investigación.

El País pudo saber en base a fuentes del Ministerio del Interior que se espera que la investigación de urgencia esté terminada para mañana al mediodía para informar a la familia.