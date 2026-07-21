Interior cesó a la cúpula del Hospital Policial por "razones de servicio"; jerarcas habían asumido en 2023

El Ministerio del Interior cesó a la cúpula de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, conocido como el Hospital Policial, encabezado por Julio Rappa (director), Dahiana Farto (subdirectora) y Verónica Pérez Papadópoulos (directora técnica), informaron a El País fuentes de la cartera y del centro de salud.

Desde la cartera que dirige Carlos Negro se indicó a El País que el cese fue por “razones de servicio”, aunque no se dieron mayores detalles. "Se busca un perfil policial en la dirección", se indicó.

Fuentes de Sanidad Policial indicaron que la decisión fue comunicada este lunes a la cúpula del hospital. Pérez Papadópoulos está de licencia y se enteró de la noticia en el exterior, según supo El País.

El cirujano Rappa, la médica internista Pérez Papadópoulos, y Farto, enfermera con máster en Gestión de Recursos Humanos, ingresaron a la dirección del Policial en 2023.