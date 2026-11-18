Un hombre intentó matar a su pareja, una mujer de 38 años, y luego se quitó la vida en el barrio Paso de la Arena este miércoles, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El País al acceder al comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo.

La Policía llegó a una vivienda ubicada en las inmediaciones de camino Luis Eduardo Pérez y Los Camalotes cerca del mediodía al recibir un llamado en el que se alertaba por un hombre herido de arma de fuego y una posible situación de violencia doméstica. Los efectivos revisaron la casa, y, cuando no encontraron a nadie adentro, extendieron la búsqueda al predio.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

En el recorrido localizaron a una mujer de 38 años junto a un vehículo, con lesiones de arma de fuego. Los policías la trasladaron a un centro de salud, donde se le diagnosticaron lesiones por arma de fuego en el brazo izquierdo, con "afectación de tórax, cuello y rostro".

Mientras los policías ayudaban a la mujer escucharon un disparo en el predio. Al verificar su procedencia encontraron a un hombre con una lesión de arma de fuego en la cabeza y sin signos vitales. Cerca del hombre había una escopeta y un objeto con apariencia de pistola.

Luego concurrió al lugar una emergencia médica que constató el fallecimiento del hombre. En la escena también trabajó Policía Científica.

El caso está siendo investigado por las autoridades como un intento de femicidio. Fiscalía ordenó que se tomaran declaraciones a testigos, la autopsia del hombre y dar intervención al departamento de Homicidios.

LÍNEAS DE AYUDA Línea para asistencia a víctimas de violencia de género Desde una línea fija 0800 4141 Desde celulares *4141 Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911 ¿Qué hacer ante una situación de violencia? Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas. Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.

Cambiar las rutinas si te persiguen.

Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.