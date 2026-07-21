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El País Información Policiales

Fuga de gas en la Aguada tras rotura de un caño por obras de OSE: evacuaron viviendas y se cortó el tránsito

Personal de la Dirección Nacional de Bomberos acudió al cruce de Yí y Valparaíso tras la rotura de un caño principal. La situación fue controlada y se retomaron las tareas.

El País
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21/07/2026, 16:39
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Obra de OSE provocó fuga de gas en la Aguada.
Obra de OSE provocó fuga de gas en la Aguada.
Foto: captura de pantalla de Telemundo (Canal 12).

Una serie de tareas de reparación de OSE provocaron este martes una fuga de gas en el barrio Aguada, en la intersección de Yí y Valparaíso, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.

De acuerdo a lo que consignó el citado medio en el lugar, la fuga se dio tras una rotura de un caño de gas. Varias casas de la cuadra debieron ser evacuadas por precaución, y personal de Bomberos concurrió al cruce para controlar la situación.

OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 22 de julio de 2026: el barrio afectado

Sobre las 14:00 horas el suministro de gas en el lugar fue interrumpido y Bomberos constató que la fuga estuviera controlada. Posteriormente, OSE retomó sus tareas.

El procedimiento generó un corte en el tránsito de la zona. Desde Bomberos dijeron a El País, que sobre las 16:00 horas personal de esa dependencia se retiró del lugar.

Cuádruple choque en el viaducto del puerto

Un cuádruple choque dejó a dos personas lesionadas en el viaducto del puerto este martes. El siniestro de tránsito ocurrió en la zona de los accesos a Montevideo, a la altura de la rambla 25 de agosto y La Paz, frente a la Estación Central de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

Se trató de una colisión por alcance que ocurrió sobre las 11:00 horas. Involucró a un ómnibus, una camioneta, un taxi y una motocicleta. La camioneta era conducida por una mujer de 32 años, que tuvo una espirometría con resultado cero y no presentó lesiones.

Cuádruple choque en los accesos a Montevideo
Cuádruple choque en los accesos a Montevideo.
Foto: Policía Caminera.

El conductor del taxi tiene 59 años, resultó ileso y tuvo espirometría cero.

Al conductor del birrodado, un hombre de 20 años se le diagnosticó politraumatismo y fue derivado al Hospital Maciel.

Su acompañante, una mujer de 27 años resultó con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de pelvis. También fue trasladada al Maciel.

El ómnibus era conducido por un hombre de 54 años, que también dio resultado cero la espirometría.

Cuádruple choque en los accesos a Montevideo
Cuádruple choque en los accesos a Montevideo.
Foto: Policía Caminera.
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