OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 22 de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que hará un corte de agua debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución durante este miércoles 22 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La interrupción afectará el servicio de agua potable en un tramo de las calles Verdi, entre Solano López y Asturias; Arrascaeta, entre Rivera y Verdi; y Asturias, entre Rivera y Verdi.

Según el comunicado, las tareas comenzarán a la hora 09:00 y está previsto que finalicen a la hora 13:00 de la misma jornada.

De acuerdo con las calles mencionadas por el comunicado de OSE, la zona comprendida es la del barrio montevideano de Buceo.

OSE indicó que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados. Ante esa posibilidad, el organismo pidió a los usuarios tener en cuenta que la situación puede presentarse después de la normalización del suministro y estar vinculada directamente con las tareas en la red.

En caso de que se produzca algún otro inconveniente posterior al restablecimiento, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o mediante *1871 desde teléfonos móviles.

Agua corriente en un vaso. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El comunicado también señala que, si se registran condiciones de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso, por lo que el cronograma puede quedar sujeto a esa situación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.