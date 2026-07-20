OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 21 de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua debido a trabajos de mejoras en la red de distribución durante este martes 21 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en el sector Lezica del Barrio Colón, en Montevideo.

Según detalló OSE, la afectación está prevista desde las 08:00 hasta las 14:00 de la misma jornada.

La zona comprendida por la intervención corresponde al sector delimitado por Av. Lezica, Calderón de la Barca, Valentín Álvarez y Yegros. El organismo señaló que se trata de tareas programadas y que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Una vez restablecido el servicio de agua potable, y como consecuencia de los trabajos realizados, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad. La empresa estatal pidió que, si se presenta algún otro inconveniente después de la normalización, los usuarios soliciten asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o del *1871 desde teléfonos móviles.

Vaso lleno de agua de la canilla. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El comunicado fue emitido el 20 de julio de 2026 y refiere a una intervención planificada para el día siguiente en la red de distribución.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.