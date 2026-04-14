Fingió una rapiña violenta para justificar una falta en el trabajo y terminó condenado por la Justicia

La Jefatura de Policía de Canelones informó este martes que se condenó a tres meses de prisión en régimen de libertad a prueba a un hombre que simuló ser rapiñado para justificar una ausencia en su trabajo.

El hecho tuvo su origen a finales de noviembre del año pasado, cuando el hombre, de 35 años de edad, se presentó en la Seccional 4 de Las Piedras denunciando haber sido víctima de una "violenta rapiña" en las calle Vivián Trías y Batlle Berres, en las inmediaciones del frigorífico Corfrisa.

De acuerdo al relato del ahora condenado, dos hombres lo habían abordado mientras esperaba a un compañero. Estos le habrían robado mediante golpes, una bolsa con su ropa de trabajo, su almuerzo, una billetera con documentación y $5.200 en efectivo.

Tras esta narración, los policías notaron inconsistencias en la versión del hombre, quien había afirmado haber bajado de un ómnibus antes del asalto. Luego de analizar las pruebas recolectadas, el personal constató que el hombre nunca había descendido de ningún ómnibus ni se encontraba en el lugar que había mencionado.

Posteriormente, el hombre fue citado nuevamente a la seccional pedrense. Al ser consultado y frente a las pruebas, se puso nervioso y confesó que había inventado el asalto.

Añadió que ese día no había ido a su trabajo por motivos personales y realizó una denuncia falsa para justificar su ausencia ante su empleador.

Tras una inspección posterior a su domicilio, el implicado exhibió y entregó toda la documentación y pertenencias que había denunciado como robadas en primer lugar.

Luego de una audiencia de formalización en el Juzgado Letrado de 1er Turno de Las Piedras, la Dra. Sandra Mouzo dispuso su condena como "autor penalmente responsable de un delito de calumnia y simulación de delito", con pena de tres meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba.