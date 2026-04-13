Rapiña y crimen en Treinta y Tres: la Policía detuvo a un hombre y a un adolescente sospechosos

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres informó de avances en la investigación de una rapiña con posterior homicidio en las afueras de la ciudad capital de ese departamento. El pasado miércoles un hombre de 41 años fue asesinado frente a su padre, quien también fue atado y lastimado durante el robo en su casa.

La Policía siguió las pistas de los asesinos y este lunes informó novedades al respecto: un adolescente y un adulto fueron detenidos. Este último, con antecedentes penales, fue buscado primero durante un allanamiento en Montevideo, pero allí se averiguó que estaría viajando al norte del país con la idea de abandonar Uruguay. Varias jefaturas se pusieron a trabajar en procura de atraparlo y finalmente fue detenido en Young, en el departamento de Río Negro.

El violento robo ocurrió pasadas las 14:00 del pasado miércoles. Información policial indicaba que el padre fue quien llamó a la Policía dando aviso de que él y su hijo estaban gravemente heridos tras sufrir un robo en su casa. Los funcionarios llegaron y constataron la situación, y mediante asistencia médica fueron trasladados a un sanatorio donde el más joven murió ya entrada la noche.

Patrullero durante un operativo. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Fuentes policiales manifestaron a El País que el hombre de 41 años aparentemente recibió tres disparos en la cabeza mientras que a su padre le pegaron y lo ataron. De todas formas, la principal hipótesis de la Policía no apunta a un copamiento: esto porque una de las presunciones es que los ladrones estaban dentro de la casa cuando llegaron los dueños, y al verse sorprendidos dispararon contra uno de ellos y golpearon y ataron al otro.

El primer parte policial señalaba que "se logró establecer el recorrido de una moto en la que circularía el posible autor de los hechos" y se realizó un allanamiento en esas horas más próximas al crimen, y si bien se obtuvieron "resultados positivos", no había ningún sospechoso.

La investigación continúa a cargo de la fiscal Ana Baricevich.