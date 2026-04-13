La Policía investiga dos nuevos homicidios registrados en las últimas horas en Montevideo: uno en el barrio Borro y otro en Nuevo París. Las víctimas eran un hombre de 38 años y un joven de 24, y ambos murieron producto de disparos de arma de fuego, aunque se estudian como episodios que no tienen vinculación entre sí.

Uno de los homicidios que intenta esclarecer la Policía ocurrió en las inmediaciones de la calle Córdoba entre Llupes y Julián Laguna. La información primaria indica que un joven de 24 años iba junto a una mujer en moto cuando empezaron a ser perseguidos por dos hombres que también circulaban en moto.

El conductor perseguido "perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento", según el parte policial, y en esas circunstancias fue que los atacantes le dispararon. La víctima llegó a pararse e intentó huir, pero en el acceso a una vivienda ubicada en Llupes cayó y cuando fue encontrado ya había muerto.

"En la escena se incautaron múltiples vainas calibre 9 milímetros", informó la Jefatura de Montevideo, que también indicó que la moto de la víctima quedó en la zona.

Mientras tanto, también en las últimas horas un hombre de 38 años fue herido de bala en la cabeza en los cruces de las sendas 19 y 8 en el Borro. La Policía fue alertada y concurrió al lugar para trasladar a la víctima a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

En la escena del crimen se ubicó una vaina y ahora se aguarda que continúe la investigación para determinar quiénes fueron los atacantes.