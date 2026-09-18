Fingía ser psicóloga y estafaba a familiares de presos: la atraparon y cumplirá tres años y medio de cárcel

Una mujer que falsificó títulos universitarios, realizó estafas inmobiliarias y engañó a familiares de presos haciéndose pasar por psicóloga fue condenada a tres años y seis meses de prisión en el departamento de Maldonado.

El caso comenzó a investigarse en agosto, cuando una mujer que tenía un familiar preso en el Centro de Rehabilitación de Las Rosas, ubicado en Maldonado, denunció que se había contactado con una presunta psicóloga.

La profesional le había prometido que podía agilizar algunos trámites, entre ellos salidas médicas para su familiar privado de libertad, y le había cobrado unos $ 200.000 para hacer las gestiones. Sin embargo, nunca cumplió con lo prometido y dejó de contestarle, por lo que la mujer decidió radicar la denuncia ante la Policía.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

La condenada también estaba involucrada en estafas inmobiliarias

En paralelo a esto, la Policía recibió una denuncia de otra mujer, también del departamento. La denunciante explicó que una persona había accedido a un apartamento de un edificio de la zona de playa Mansa con documentos de compra y venta falsos, que supuestamente habían sido realizados por una escribana. Tras investigar el caso, se descubrió que ambas situaciones estaban conectadas y que la estafadora era la misma.

En abril la ahora condenada también había hecho una maniobra similar en un edificio de Punta del Este, ocupando el apartamento y negando retirarse. En esta ocasión, los propietarios del inmueble tuvieron que pagarle dinero para que se retirara.

Finalmente, la Policía ordenó allanar la casa de la mujer. Allí se incautaron varios títulos universitarios "de dudosa autenticidad", una camioneta y celulares. La mujer, de 43 años, tenía un antecedente de 2003. Se le dispuso una condena como "autora penalmente responsable de tres delitos de falsificación de documento privado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de usurpación de título, todos ellos en régimen de reiteración real con dos delitos de estafa", según señaló la Jefatura de Maldonado.

La estafadora cumplirá una pena de tres años y seis meses de penitenciaría.