Pareja de Jairo Larrarte cumplirá 24 meses de prisión; abogado de damnificados rechazó el acuerdo abreviado

Marcos Ledesma, pareja de Jairo Larrarte, llegó a un acuerdo abreviado con la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Gilberto Rodríguez en el marco de la investigación por estafa contra el Grupo Larrarte. El hombre, que se desarrollaba como presidente del fondo ganadero, aceptó la condena como cómplice de reiterados delitos de apropiación indebida a la pena de dos años de prisión.

Este miércoles, se realizó la audiencia que confirmó el acuerdo. Ledesma cumplirá 10 meses de prisión efectiva, luego serán 14 meses de libertad a prueba en los que deberá estar cuatro meses con arresto domiciliario nocturno y cuatro meses realizando tareas comunitarias.

Ledesma deberá presentarse una vez por semana en una seccional policial correspondiente al domicilio fijado durante ocho meses del tiempo que goce la libertad a prueba.

"Las víctimas no se sienten representadas ni tuteladas en sus derechos por este acuerdo", dijo a El País el abogado Juan Pablo Decia. El defensor de las víctimas señaló que sus representados "sienten que el Estado les falló nuevamente".

"Marcos Ledesma, socio y pareja de Jairo Larrarte. Diseñó y participó en la maniobra delictiva junto con Jairo desde el principio y hasta el final. Para viabilizar la maniobra delictiva asumió la dirección de Virtin S.A, empresa con un aparente giro de mejoramiento genético de carne ovina y por donde se canalizó y esfumó todo el dinero de los inversores del grupo", aseguró Decia.

Para el abogado, Ledesma cometió el "delito de lavado de activos en la modalidad conversión y transferencia". "La operativa la describe la propia Fiscalía en su plataforma fáctica y sin embargo no hay una imputación bajo esta calificación", cuestionó.

Jairo Larrarte junto a su abogado, Enrique Moller, ingresando a la audiencia de formalización. Foto: Leonardo Mainé/El País

Críticas a la decisión judicial

Decia expresó que "Ledesma fue quien para seguir estafando inversores cuando el grupo entró en cesación de pagos, se constituyó como administrador del fideicomiso ganadero PGA (Programa Ganadero Artigas), cuyo fiduciario era justamente Jairo Larrarte". "Fue Marcos Ledesma quien fue declarado cómplice en el concurso de acreedores de Grupo Larrarte SAS (empresa que literalmente fue vaciada) y culpable directo del vaciamiento de Virtin SA", indicó Decia.

Para el abogado "la condena fue tibia" ya que "probado está que, desde su lugar, contribuyó material y formalmente a estafar a cientos de familias uruguayas en más de US$ 15 millones".

Juan Pablo Decia, abogado de inversores afectados por el Grupo Larrarte, llega a una audiencia judicial. Foto: Leonardo Mainé/El País

"Cualquier operador de derecho puede advertír de la simple lectura de la carpeta de investigación, que el rol de Marcos Ledesma no fue accesorio, colateral, fue un rol de carácter principal, de coautor, y no solo en delitos de apropiación indebida que se le imputa , sino que lo fue en los reiterados delitos de estafa imputados a su pareja Jairo Larrarte, con quién que se asoció, a nuestro juicio, para delinquir, a quien encubrió en todas y cada una de sus acciones criminales", relató Decia.

Por último, el abogado de las víctimas cuestionó que se haya citado a sus defendidos a la audiencia. "¿Para qué se cita a las víctimas a esta audiencia? ¿Para hacer catarsis como estamos haciendo? No podemos impugnar, no podemos participar siquiera en la gestación del acuerdo, no podemos hacer en definitiva absolutamente nada contra esto que consideramos una profunda injusticia. Este es el rol que el proceso penal le da a la víctima, un rol nulo, que claramente tiene que cambiar", concluyó.