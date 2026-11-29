Al menos dos destacamentos de Bomberos se encuentran trabajando en un incendio de magnitud que está teniendo lugar en un descampado del balneario de San Luis, en el departamento de Canelones. Al momento, no hay personas ni viviendas afectadas.

Según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes de Bomberos y de la Jefatura de Policía de Canelones, sobre la tarde se recibieron "múltiples llamados por incendio en un descampado" ubicado en Simón Bolívar y Brounerau.

Desde la jefatura canaria subrayaron que el incendio "es de magnitud" y es por este motivo que Bomberos solicitó la presencia un coche cisterna.

En el lugar se encuentran dos destacamentos de Bomberos. Desde esa dependencia señalaron a El País que la naturaleza del incendio es "fuego en monte" y que fue localizado por personal de cámaras forestales.

En el lugar hay alrededor de 15 hectáreas de bosques de eucalyptus. Los funcionarios están tratando de localizar el foco principal.

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