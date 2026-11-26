El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani tuvo este jueves una mañana fuera de lo habitual. Sobre el mediodía, debió intervenir para asistir a unos vecinos luego de que se iniciara un incendio en una vivienda lindera a la suya, en el barrio Capurro.

Según pudo reconstruir El País, el fuego comenzó a partir de unas brasas que no habían sido debidamente apagadas y que, al entrar en contacto con basura, provocaron un foco ígneo en el fondo de la propiedad, en la zona del parrillero.

En pocos minutos, una densa humareda comenzó a salir del lugar. Como no había nadie en la vivienda afectada, vecinos de la zona golpearon la puerta de la casa de Caggiani para pedir ayuda. Para entonces, las llamas ya habían alcanzado sillas de madera, además de los tirantes del parrillero abierto, y existía el riesgo de que el fuego se extendiera a la casa de la familia, confirmaron a El País desde el destacamento de Bomberos de Belvedere.

Caggiani subió a la azotea de su vivienda y comenzó a arrojar agua con una manguera hacia la propiedad lindera. Desde allí logró controlar el fuego antes de la llegada del personal del destacamento de Belvedere, que posteriormente ingresaron a la casa afectada a través de la del senador.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que, si bien la situación pudo haber tenido consecuencias mayores, no revestía gravedad y estaba bajo control.

Consultado por El País, Caggiani confirmó lo sucedido, pero declinó hacer declaraciones.